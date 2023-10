Zbulimi i Baletit Kozmik: Një përplasje e galaktikës miliardë-vjeçare

Një fenomen kozmik të lë pa frymë është kapur nga astronomët duke përdorur teleskopin Gemini South në Kili. Pas një përplasjeje galaktike spirale miliarda-vjeçare, ata kanë dëshmuar një pamje spektakolare të brezave rrotullues të pluhurit dhe gazit ndëryjor, që të kujton karamele pambuku që mbështillet butësisht rreth bërthamave të bashkuara të galaktikave paraardhëse.

NGC 7727, galaktika e veçantë në fjalë, ndodhet rreth 90 milionë vite dritë nga Rruga jonë e Qumështit në yjësinë e Ujorit. Thellë brenda këtij kaosi qiellor shtrihet një palë vrima të zeza supermasive, përqafimi i tyre gravitacional sfidon të kuptuarit. Një nga vrimat e zeza gjigante krenohet me një masë mahnitëse prej 154 milionë herë më të madhe se ajo e Diellit tonë, ndërsa shoqëruesi i saj peshon 6.3 milionë masa diellore. Çuditërisht, këto objekte kolosale janë të vendosura vetëm 1600 vite dritë larg njëra-tjetrës, duke përfaqësuar çiftin më të afërt të njohur të vrimave të zeza supermasive me Tokën.

Shkencëtarët parashikojnë se gjatë 250 milionë viteve të ardhshme, këto vrima të zeza titanike përfundimisht do të bashkohen, duke formuar një vrimë të zezë edhe më kolosale. Vetë fati i NGC 7727 do të pësojë gjithashtu një transformim dramatik. Galaktika, aktualisht e ndezur me yje të rinj dhe fidanishte të gjalla yjore, gradualisht do të vendoset dhe do të kalojë në një galaktikë eliptike të përbërë kryesisht nga yje më të vjetër me formim minimal të yjeve - një proces që shërben si një vështrim i mundshëm në të ardhmen e Rrugës së Qumështit dhe fqinjëve të saj. Galaxy Andromeda, i destinuar të bashkojë miliarda vjet nga tani.

Imazhi mahnitës i kapur nga spektrografi me shumë objekte Gemini (GMOS) i montuar në Gemini South tregon fuqinë dhe saktësinë e këtyre teleskopëve më të fundit, të cilët janë pjesë e Observatorit Ndërkombëtar të Gemini të operuar nga NOIRLab i Fondacionit Kombëtar të Shkencës. Teleskopët optikë/infra të kuqe binjake me diametër 8.1 metra janë të vendosur në mënyrë strategjike në dy nga vendet më të mira të vëzhgimit të Tokës, duke ofruar aftësi të pakrahasueshme si në astronominë optike ashtu edhe në atë infra të kuqe.

Bashkohuni me ne ndërsa nisemi në këtë balet kozmik, duke zbuluar misteret e hapësirës së thellë dhe duke zhbllokuar sekretet e fshehura brenda përplasjeve dhe shkrirjeve të galaktikave, duke pikturuar një portret mahnitës të universit të gjerë dhe gjithnjë në zhvillim.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Sa larg është NGC 7727 nga Rruga e Qumështit?



Përgjigje: NGC 7727 është afërsisht 90 milionë vite dritë larg nga galaktika jonë Rruga e Qumështit.

Pyetje: Sa janë masat e vrimave të zeza supermasive në NGC 7727?



Përgjigje: Njëra nga vrimat e zeza në NGC 7727 ka një masë prej 154 milion masa diellore, ndërsa tjetra ka një masë prej 6.3 milion masa diellore.

Pyetje: Sa larg janë vrimat e zeza supermasive në NGC 7727?



Përgjigje: Vrimat e zeza supermasive në NGC 7727 ndodhen afërsisht 1600 vite dritë larg njëra-tjetrës.

Pyetje: A do të bashkohen vrimat e zeza supermasive përfundimisht në një?



Përgjigje: Po, shkencëtarët parashikojnë se vrimat e zeza supermasive në NGC 7727 do të bashkohen në rreth 250 milionë vjet, duke formuar një vrimë të zezë edhe më masive.

Pyetje: Çfarë do të ndodhë me NGC 7727 pasi pluhuri të vendoset?



Përgjigje: Pasi përplasja të vendoset, NGC 7727 do të shndërrohet në një galaktikë eliptike të përbërë nga yje më të vjetër me shumë pak formim yjor.

Pyetje: Çfarë instrumenti është përdorur për të kapur imazhin e NGC 7727?



Përgjigje: Imazhi i NGC 7727 u kap duke përdorur spektrografin me shumë objekte Gemini (GMOS) të montuar në teleskopin Gemini South.