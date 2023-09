Analiza e re e pikës së kujdesit për zbulimin e shpejtë të virusit të lisë së majmunit

By

Një studim vërtetues i konceptit i publikuar në The Lancet Microbe prezanton një analizë premtuese të pikës së kujdesit për zbulimin e shpejtë të virusit të lisë së majmunit (MPXV). Studiuesit nga Australia zhvilluan analizën bazuar në amplifikimin izotermik dhe teknologjinë CRISPR-Cas. Me ndjeshmërinë dhe specifikën e tij të lartë, analiza performoi mirë kur krahasohet me analizën e reaksionit zinxhir polimerazë sasior të standardit të arit (qPCR).

Lija e majmunit është një sëmundje zoonotike e shkaktuar nga MPXV, një virus i madh i ADN-së me dy fije. Ndërsa raportohet kryesisht tek meshkujt që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj, raste janë vërejtur edhe tek femrat dhe foshnjat. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e shpalli linë e majmunëve një emergjencë të shëndetit publik midis korrikut 2022 dhe majit 2023 për shkak të shfaqjes së saj të papritur, përhapjes së shpejtë dhe mungesës së informacionit mbi efikasitetin e vaksinës.

Aktualisht, metoda e diagnostikimit me standard ari për zbulimin MPXV është qPCR, e cila kërkon pajisje të specializuara dhe personel të trajnuar. Diagnoza zakonisht ndodh në laboratorë të specializuar dhe mund të duhen disa ditë pas mbledhjes së mostrës për të marrë rezultate, veçanërisht në mjedise me burime të ulëta.

Në këtë studim, studiuesit zhvilluan një analizë të pikës së kujdesit të quajtur "MPXV-CRISPR" për zbulimin e shpejtë të MPXV. Analiza përfshin nxjerrjen e ADN-së gjenomike (gDNA) nga mostrat klinike, e ndjekur nga amplifikimi dhe zbulimi duke përdorur ndarjen e ADN-së të ndërmjetësuar nga CRISPR-Cas12a. Mund të lexohet duke përdorur metodat e shiritit të bazuar në fluoreshencë dhe me rrjedhje anësore.

Analiza tregoi një ndjeshmëri klinike prej 100% dhe një specifikë prej 99.3% kur krahasohet me analizën qPCR dhe një panel patogjenësh viralë dhe bakterialë. Leximi i rrjedhës anësore arriti një ndjeshmëri prej 100% dhe një specifikë prej 98.6% për MPXV, pa reaktivitet të kryqëzuar ndaj viruseve të tjerë.

Analiza MPXV-CRISPR mund të jetë një mjet i vlefshëm për diagnostikimin e shpejtë në pikën e kujdesit të MPXV në mjedise me burime të ulëta. Mund të kryhet në afërsisht 45 minuta, duke siguruar rezultate të shpejta dhe të sakta. Hulumtime të mëtejshme rekomandohen për të zgjeruar gamën e linjave qarkulluese të MPXV të synuara nga analiza.

Burimet:

– Mikrobi Lancet: “Zbulimi i shpejtë i virusit të lisë së majmunit duke përdorur një analizë të ndërmjetësuar nga CRISPR-Cas12a: Një studim i vërtetimit dhe vlerësimit laboratorik”

– Përkufizime: Virusi i lisë së majmunit (MPXV): Një virus i madh i ADN-së me dy zinxhirë që shkakton linë e majmunëve, një sëmundje zoonotike që prek si njerëzit ashtu edhe kafshët. MPXV-CRISPR: Një analizë në pikën e kujdesit për zbulimin e shpejtë të MPXV bazuar në amplifikimin izotermik dhe teknologjinë CRISPR-Cas. Analiza e pikës së kujdesit: Një test diagnostik i projektuar për t'u kryer në vendin ku pacienti është i pranishëm, duke siguruar rezultate të shpejta pa pasur nevojë për pajisje të specializuara laboratorike ose personel të trajnuar. Amplifikimi izotermik: Një metodë për amplifikimin e acideve nukleike në një temperaturë konstante, duke eliminuar nevojën për një ciklues termik. Teknologjia CRISPR-Cas: Një mjet për modifikimin e gjeneve që përdor CRISPR RNA (crRNA) dhe proteinat e lidhura me CRISPR (Cas) për të synuar sekuenca specifike të ADN-së për ndarje dhe modifikim.