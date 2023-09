Rëndësia e gazit në frymëmarrjen e Galaxy

By

Gazi luan një rol vendimtar në ciklin jetësor të galaktikave. Ndërsa yjet dhe galaktikat kanë qenë prej kohësh fokusi i vëzhgimit astronomik, vetëm kohët e fundit studiuesit kanë qenë në gjendje të shohin dhe kuptojnë më mirë ndikimin e rëndësishëm të gazit në formimin dhe evolucionin e këtyre strukturave kozmike.

Termi "gaz" i referohet mediumit ndëryjor, i cili mund të gjendet midis galaktikave, si dhe gazit rreth galaktik që rrethon nga afër një galaktikë. Këto terma përdoren nga astronomët për të përshkruar rajone të ndryshme të gazit, por nuk ka asnjë kufi të rreptë midis tyre.

Astronomët kanë filluar të zbulojnë rrjedhën e ndërlikuar të gazit midis galaktikave, mjedisit të tyre rreth galaktik dhe mediumit ndërgalaktik. Kjo rrjedhë luan një rol jetik në rregullimin e formimit të yjeve, pasi frymëmarrja e vazhdueshme e gazit është thelbësore për lindjen e yjeve të rinj. Kur kjo rrjedhë pushon, kështu pushon edhe formimi i yjeve.

Procesi i frymëmarrjes së galaktikës përfshin ndërveprimin midis yjeve, gravitetit dhe temperaturës dhe densitetit të gazit. Kur u formua Universi, gazi u mblodh brenda galaktikave dhe lindi yje. Ndërsa yjet vdesin, ata dëbojnë gazin përsëri në hapësirën përreth, e cila fillimisht është e nxehtë dhe e shpërndarë. Megjithatë, ndërsa gazi largohet nga galaktika, ai ftohet dhe densiteti i tij rritet. Kjo lejon gravitetin të tërheqë gazin përsëri në galaktikë, ku mund të shembet dhe të formojë yje të rinj.

Astronomët kanë arritur të vëzhgojnë rrjedhën e gazit brenda dhe jashtë galaktikave që nga vitet 1960 duke përdorur dritën nga kuazarët e largët. Ata kanë zbuluar se gazi circumgalaktik afër galaktikave ka një metalicitet më të lartë, gjë që tregon se është rezultat i gazit që dëbohet nga yjet. Gazi në mjedisin circumgalaktik gjithashtu vepron si një burim karburanti për formimin e yjeve në galaktika.

Sondazhet në shkallë të gjerë kanë zbuluar se gazi në mjedisin rrethgalaktik është deri në 1,000 herë më i dendur se gazi që gjendet në mjedisin ndërgalaktik. Temperatura e këtij gazi varion nga 10,000 deri në 1 milion Kelvin, duke e bërë atë më të nxehtë dhe më të ftohtë se gazi ndërgalaktik. Megjithatë, studimi i gazit që rrjedh është sfidues për shkak të sinjaleve që mbivendosen nga ato nga vetë galaktikat.

Shkaku i daljes së gazit, i cili është më i lehtë për t'u vëzhguar, mbetet i paqartë. Mund të jetë rezultat i supernovave, erërave yjore, apo edhe reagimeve të vrimave të zeza. Megjithatë, pavarësisht nga shkaku specifik, rrjedha e gazit përfundimisht pushon, duke çuar në shuarjen e formimit të yjeve në galaktika. Sapo një galaktikë të jetë e qetë, ajo nuk do të formojë më yje dhe do të shfaqet me ngjyrë të kuqe.

Ndërsa ka ende shumë për të mësuar rreth frymëmarrjes galaktike, simulimet po u ofrojnë astronomëve njohuri të dobishme. Simulimi FIRE, për shembull, modelon formimin dhe evolucionin e galaktikave gjatë miliarda viteve, duke i lejuar studiuesit të vizualizojnë rrjedhën e gazit brenda dhe jashtë këtyre strukturave kozmike.

Si përfundim, gazi është një komponent jetik në procesin e frymëmarrjes galaktike. Kuptimi i rolit të gazit në formimin e yjeve dhe ciklit jetësor të galaktikave është thelbësor për të kuptuar origjinën e yjeve, planetëve dhe madje edhe vetë jetës.

