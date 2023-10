Historia e dhunshme e galaktikës Andromeda e zbuluar nga Projekti i Arkeologjisë Galaktike

By

Një projekt i fundit arkeologjik galaktik i kryer nga një ekip ndërkombëtar astrofizikanësh ka zbuluar historinë e dhunshme dhe dramatike të galaktikës së Andromedës, galaktikës së madhe më të afërt me Rrugën tonë të Qumështit. Duke analizuar përbërjet kimike të yjeve në Andromeda, studiuesit ishin në gjendje të rindërtonin të kaluarën e saj. Ata zbuluan një bollëk elementësh, duke përfshirë edhe mjegullnajat planetare dhe yjet gjigantë të kuq, që tregojnë një proces formimi të turbullt. Në fakt, ekipi beson se krijimi i Andromedës ishte më kaotik sesa formimi i Rrugës së Qumështit.

Studiuesit sugjerojnë që Andromeda përjetoi një shpërthim të formimit intensiv të yjeve, i cili hodhi themelet e galaktikës, e ndjekur nga një periudhë dytësore e lindjes së yjeve midis 2 miliardë dhe 4.5 miliardë vjet më parë. Kjo periudhë e dytë e shpërthimit të yjeve ka të ngjarë të shkaktohet nga një "bashkim i lagësht", kur Andromeda u përplas dhe u bashkua me një galaktikë tjetër të pasur me gaz. Fluksi i gazit në këtë bashkim nxiti formimin e mëtejshëm të yjeve.

Ekipi gjeti gjithashtu prova që sugjerojnë se Andromeda ka pësuar përplasje dhe bashkime me galaktika të tjera në të kaluarën. Duke ekzaminuar përbërjen kimike të yjeve në Andromeda, ata identifikuan dy nënshkrime të dallueshme në përbërësit e diskut. Një familje yjesh kishte dhjetë herë më shumë oksigjen se hekuri, ndërsa grupi tjetër kishte sasi të ngjashme të të dy elementeve. Ky zbulim i vlefshëm hedh dritë mbi natyrën e përplasjes së sugjeruar dhe ndikimin e saj në popullsinë yjore të Andromedës.

Projekti i arkeologjisë galaktike jo vetëm që ofron njohuri për të kaluarën e Andromedës, por gjithashtu lë të kuptohet për të ardhmen e saj të trazuar. Rruga e Qumështit dhe Andromeda janë aktualisht në një kurs përplasjeje, që parashikohet të përplasen në afërsisht 4.5 miliardë vjet. Kjo përplasje do të rezultojë në një transformim të rëndësishëm për të dyja galaktikat, duke fshirë krahët e tyre spirale të dallueshme. Popullatat yjore, duke përfshirë sistemin tonë diellor, do të mbijetojnë, por do të hidhen në orbita të reja rreth një qendre të re galaktike.

Gjetjet e ekipit kontribuojnë në një hetim më të gjerë të origjinës së elementeve kimike në univers. Studime të mëtejshme duke përdorur teleskopë të avancuar si teleskopi hapësinor James Webb do të vazhdojnë të eksplorojnë Andromedën dhe të ofrojnë një kuptim më të thellë të historisë dhe origjinës së saj.

