Astronautët kryejnë detyra në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës

Dhjetë banorë aktualisht jetojnë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS), i cili shërben si një laborator kërkimor dhe port kozmike për bashkëpunim ndërkombëtar në eksplorimin e hapësirës. Tre anëtarë të rinj të ekuipazhit mbërritën më 19 shtator dhe kanë filluar të përshtaten me jetën në mungesë të peshës.

Loral O'Hara i NASA-s dhe Nikolai Chub i Roscosmos janë të dy banorë të orbitës për herë të parë dhe ata tashmë kanë marrë përsipër detyra të ndryshme mirëmbajtjeje. O'Hara përpunoi mostrat e ujit për të vlerësuar cilësinë e ujit në stacion, ndërsa Chub mori pjesë në një eksperiment për të vlerësuar funksionin kardiovaskular dhe të frymëmarrjes.

Dy anëtarët e rinj të ekuipazhit, së bashku me inxhinierin e fluturimit Oleg Kononenko nga Roscosmos, u transportuan në ISS me anijen kozmike Soyuz MS-24. Kononenko kaloi një pjesë të ditës së tij duke transferuar mallra nga Soyuz dhe duke u përshtatur me jetën në bordin e stacionit.

Në përgatitje për nisjen e tyre më 27 shtator, astronauti Frank Rubio i NASA-s, komandanti Sergey Prokopyev dhe inxhinieri i fluturimit Dmitri Petelin i Roscosmos kaluan kohë duke u njohur me jetën në orbitë dhe duke përfunduar trajnimin për zbritjen e kontrolluar manuale të anijes kozmike Soyuz MS-23.

Anëtarë të tjerë të ekuipazhit të Ekspeditës 69 që mbërritën në gusht janë vendosur në rutinat e tyre dhe janë angazhuar në mënyrë aktive në detyra të ndryshme. Jasmin Moghbeli i NASA-s mblodhi të dhëna për presionin e gjakut, Andreas Mogensen nga ESA testoi një sistem të ri ndriçimi për të ndihmuar në ruajtjen e ritmit cirkadian, Satoshi Furukawa i JAXA kreu detyra të mirëmbajtjes në Kamerën e Brendshme të Ballit dhe Konstantin Borisov i Roscosmos u fokusua në detyrat hidraulike orbitale.

Anëtarët e ekuipazhit në ISS vazhdojnë të punojnë në detyrat e tyre të caktuara, duke kontribuar në kërkimin shkencor dhe studimin e hapësirës.

