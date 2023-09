Teleskopi jashtëzakonisht i madh: Zhbllokimi i sekreteve të universit

By

Aktualisht është duke u zhvilluar ndërtimi i teleskopit jashtëzakonisht të madh (ELT) në shkretëtirën Atacama të Kilit, me synimin ambicioz për krijimin e teleskopit më të madh të ndërtuar ndonjëherë. Me një diametër të pasqyrës kryesore prej 39 metrash – pak më i vogël se Harku i Triumfit në Paris – dhe një strukturë kryesore që peshon 3700 ton, ELT synon të revolucionarizojë të kuptuarit tonë për universin.

Në zemër të ELT është një imazher i avancuar i quajtur MICADO (Kamera Multi-Adaptive Optics Imaging for Deep Observations). Zhvilluar nga Laboratori Kërkimor i Instrumenteve të Hapësirës dhe Astrofizikës (LESIA) i Observatorit të Parisit, MICADO do t'i mundësojë ELT-së të kapë imazhe të detajuara të galaktikave të largëta, yjeve individuale dhe madje të ndihmojë në kërkimin e ekzoplaneteve përtej sistemit tonë diellor.

Një nga sfidat me të cilat përballen vëzhgimet në tokë është turbulenca e atmosferës së Tokës, e cila degradon cilësinë e imazheve. Për të kompensuar këtë, ELT përfshin një sistem optik adaptiv. Yann Clenet nga LESIA shpjegon se ky sistem mat deformimin e dritës duke përdorur një sensor dhe më pas përdor optikën korrigjuese - pasqyra me aktivizues - për të përmirësuar cilësinë e imazhit. Një kompjuter i fuqishëm përcakton komandat që do të dërgohen në pasqyra, duke siguruar performancë optimale.

Konfigurimi me pesë pasqyra të ELT do t'u sigurojë astronomëve mprehtësi dhe qartësi të paparë në vëzhgimet e tyre. Me madhësinë e tij masive dhe teknologjinë inovative, ELT premton të zhbllokojë njohuri të reja në misteret e universit dhe të zgjerojë njohuritë tona për kozmosin.

Përkufizime:

– Kamera me imazhe optike me shumë përshtatje për vëzhgime të thella (MICADO): një imazher i avancuar i zhvilluar për teleskopin jashtëzakonisht të madh

– Ekzoplanetë: planetë që ekzistojnë jashtë sistemit tonë diellor

– Optika adaptive: një teknikë e përdorur për të kompensuar turbulencën atmosferike në vëzhgimet me bazë tokësore duke matur dhe korrigjuar për deformimin e dritës