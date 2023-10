Zbulimet e reja në Grafen: Magnetizmi jokonvencional dhe Ferro-Valleytricity

By

Shkencëtarët në MIT kanë bërë një zbulim befasues në lidhje me vetitë e grafitit, një fletë e vetme grafiti e hollë si atomi. Ata zbuluan se kur grafeni grumbullohet në pesë shtresa në një model rombohedral, ai merr një gjendje të rrallë të njohur si "multiferroik". Në këtë gjendje, grafeni shfaq magnetizëm jokonvencional dhe një sjellje elektronike ekzotike të quajtur ferro-valleytricity. Kjo është hera e parë që kjo veti vërehet në pesë shtresa grafeni, dhe jo në më pak shtresa. Zbulimi i kësaj vetie mund të ketë implikime të rëndësishme për projektimin e pajisjeve të ruajtjes së të dhënave për kompjuterët klasikë dhe kuantikë, pasi mund të rrisë kapacitetin e ruajtjes dhe të ulë konsumin e energjisë.

Grafeni, i përbërë nga një rrjetë gjashtëkëndore e atomeve të karbonit, është i njohur për forcën e tij të jashtëzakonshme pavarësisht strukturës së tij jashtëzakonisht të hollë. Në këtë studim, studiuesit ishin të interesuar të eksploronin nëse grafeni mund të shfaqte sjellje multiferroike, ku vetitë e shumta koordinohen për të shfaqur gjendje të shumëfishta të preferuara. Materialet multiferroike kanë potencialin për të përmirësuar shpejtësinë dhe koston e energjisë së disqeve të ngurtë, të cilët aktualisht mbështeten në një proces që konsumon energji dhe i ngadalshëm për të ndërruar domenet magnetike.

Studiuesit zbuluan se një strukturë prej pesë shtresash grafeni të grumbulluara në një model romboedral mund të shfaqë sjellje multiferroike. Kjo strukturë lejon lëvizjen e ngadaltë të elektroneve dhe ndërveprimin efektiv të tyre me elektronet e tjera. Duke eksfoluar me kujdes copat individuale të grafitit dhe duke identifikuar ato me pesë shtresa të rregulluara natyrshëm në një model romboedral, studiuesit ishin në gjendje të studionin sjelljen multiferroike të grafenit.

Ky zbulim hap mundësi të reja për përdorimin e grafenit në aplikacione të ndryshme elektronike. Duke shfrytëzuar vetitë e tij unike, inxhinierët mund të jenë në gjendje të zhvillojnë pajisje më efikase dhe me kapacitet të lartë të ruajtjes së të dhënave. Studimi është publikuar në revistën Nature.

