Roli i erërave në shkrirjen e shtresave të akullit në Grenlandë dhe Antarktidë

Studiuesit në Universitetin e Kalifornisë, Irvine dhe Universitetin e Utrecht kanë zbuluar se akulli i sipërfaqes në Grenlandë është shkrirë me një ritëm në rritje gjatë dekadave të fundit, ndërsa tendenca në Antarktidë ka lëvizur në drejtim të kundërt. Për një studim të botuar në revistën "Geophysical Research Letters" të Unionit Gjeofizik Amerikan, shkencëtarët u fokusuan në rolin e erërave të Foehn-it dhe katabatikës, rrëshqitjet e shpatit që sjellin ajrin e ngrohtë dhe të thatë në kontakt me akullnajat. Ata zbuluan se shkrirja e shtresës së akullit të Grenlandës në lidhje me këto erëra është rritur me më shumë se 10% në 20 vitet e fundit, ndërsa ndikimi i erërave në shtresën e akullit të Antarktidës është ulur me 32%.

Hulumtimi tregoi se erërat e poshtme janë përgjegjëse për një sasi të konsiderueshme të shkrirjes së akullit sipërfaqësor në të dy rajonet. Shkrirja e akullit sipërfaqësor shkakton rrjedhjen dhe hidrofrakturën e raftit të akullit, duke rritur rrjedhën e ujërave të ëmbla në oqeane dhe duke kontribuar në rritjen e nivelit të detit. Megjithatë, sjelljet e ngrohjes globale në hemisferat veriore dhe jugore kanë çuar në rezultate të kundërta në Grenlandë dhe Antarktidë.

Në Grenlandë, shkrirja e sipërfaqes së nxitur nga era përkeqësohet nga ngrohja e ishullit, dhe vetëm rrezet e diellit janë të mjaftueshme për të shkrirë akullin. Kombinimi i rritjes prej 10% në shkrirjen e nxitur nga era dhe temperaturat më të ngrohta të ajrit sipërfaqësor ka rezultuar në një rritje prej 34% në shkrirjen totale të sipërfaqes së akullit. Autorët ia atribuojnë këtë rezultat, pjesërisht ndikimit të ngrohjes globale në lëkundjen e Atlantikut të Veriut, i cili ka sjellë ajër të ngrohtë në Grenlandë dhe zona të tjera të Arktikut.

Anasjelltas, shkrirja totale e sipërfaqes së Antarktidës është ulur me afërsisht 15% që nga viti 2000. Megjithatë, reduktimi është kryesisht për shkak të një rënie prej 32% të shkrirjes së gjeneruar nga era në pjesën e poshtme të shpatit në Gadishullin Antarktik, ku tashmë janë shembur dy rafte akulli të cenueshëm. Rimëkëmbja e vazhdueshme e vrimës së ozonit stratosferik të Antarktidës, e zbuluar në vitet 1980, ndihmon përkohësisht në izolimin e sipërfaqes nga shkrirja e mëtejshme.

Studiuesit theksojnë rëndësinë e monitorimit dhe modelimit të shkrirjes së akullit në Groenlandë dhe Antarktidë, si dhe studimin e marrëdhënieve midis erës dhe akullit në kontekstin e ndryshimeve klimatike. Ata shpresojnë se ky hulumtim do të kontribuojë në forcimin e modeleve të sistemit të Tokës të përdorura në shkencën e klimës.

Ky studim u krye nga studiues nga Universiteti i Kalifornisë, Irvine dhe Universiteti i Utrecht, me mbështetje financiare nga Departamenti i Energjisë i SHBA, Fondacioni Kombëtar i Shkencës dhe Organizata Holandeze për Kërkime Shkencore.

Burimet: Universiteti i Kalifornisë, Universiteti Irvine dhe Utrecht