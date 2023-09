Predatori prehistorik: Një amonit i gjetur brenda një peshku të fosilizuar

By

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim të jashtëzakonshëm duke ekzaminuar një amonit të ruajtur mirë dhe një peshk të fosilizuar me të cilin u gjet. Zbulimi befasues zbuloi se peshku në të vërtetë kishte gëlltitur amonitin e madh, një dukuri që nuk ishte vërejtur kurrë më parë. Amoniti, një lloj cefalopodi që u zhduk miliona vjet më parë, mund të ketë bërë që peshku të mbytet ose të bllokojë traktin e tij tretës, duke rezultuar në pasoja fatale për grabitqarin.

Fosili, i zbuluar në Gjermani në vitin 1977, ka qenë në koleksionin e Muzeut Shtetëror të Historisë Natyrore të Shtutgartit. Dy studiues nga muzeu, Samuel Cooper dhe Erin Maxwell, botuan kohët e fundit një artikull në Revistën Geological që përshkruan peshkun dhe amonitin që konsumonte. Lloji i peshkut, Pachycormus macropterus, i përkiste një grupi të zhdukur të peshqve me rreze detare të quajtur pachycormids. Këta peshq mund të variojnë nga madhësi të vogla deri në 50 metra të gjatë. Ndërsa dieta e pakikormideve nuk është kuptuar plotësisht, studiuesit gjetën prova se ata kryesisht synonin cefalopodët me trup të butë dhe peshqit më të vegjël.

Zbulimi i peshkut me amonitin brenda është i rëndësishëm sepse ofron një pasqyrë të sjelljes së ushqyerjes dhe dietës së pakikormideve. Ai vërteton se peshqit herë pas here konsumonin cefalopodë pa guaskë, gjë që bie ndesh me supozimet e mëparshme për dietën e tyre. Sipas Adiel Klompmaker, një kurator i paleontologjisë në Muzetë e Universitetit të Alabamës, ky zbulim është i jashtëzakonshëm dhe ndihmon në rindërtimin më të saktë të rrjetave të lashta ushqimore.

Pozicionimi i amonitit brenda trupit të peshkut dhe mungesa e disa kockave që do të sugjeronin dekompozim mbështesin fuqimisht teorinë se peshku e gëlltiti amonitin ndërsa ishte gjallë. Ndërsa ka prova të mëparshme të peshkut që konsumonte aksidentalisht larvat e vogla të amonitit, ky zbulim i ri sugjeron se gëlltitja e të gjithë amonitit nuk ishte aksidentale.

Ky zbulim i pazakontë i fosilizuar ofron informacion të vlefshëm për ekosistemet e lashta detare dhe hedh dritë mbi zakonet e të ushqyerit të grabitqarëve detarë parahistorikë. Ai demonstron ndërveprimet dhe dinamikën komplekse që ekzistonte midis specieve miliona vjet më parë dhe e shtyn kuptimin tonë të jetës parahistorike edhe më tej.

