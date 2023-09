Aeolus: Nga sateliti i profilit të erës në mbetjet hapësinore

By

Aeolus, sateliti i profilit të erës së ESA-s, ishte në orbitë rreth Tokës për gati pesë vjet përpara se të hynte në fazën e tij përfundimtare si mbeturina hapësinore. Sateliti kishte përfunduar misionin e tij dhe u kthye në Tokë në një proces rihyrjeje të kontrolluar që uli rrezikun e mbeturinave dhe përplasjeve të mundshme me satelitët e tjerë.

Rregulloret ndërkombëtare për zbutjen e mbetjeve hapësinore kërkojnë që satelitët të kthehen në Tokë brenda 25 viteve pasi të përfundojë misioni i tyre. Kthimi i Eolus u përshpejtua duke shfrytëzuar atmosferën e Tokës, e cila ndihmoi në kthimin e saj më të shpejtë.

Gjatë rihyrjes së asistuar të Aeolus-it, rreziku i rënies së mbeturinave u reduktua me një faktor prej 150, dhe koha e kaluar e pakontrolluar në orbitë u shkurtua me disa javë. Këto masa u morën për të kufizuar rrezikun e përplasjes me satelitët e tjerë në hapësirë.

Aeolus u bë rrënoja më 28 korrik 2023, pasi u ekzekutua komanda përfundimtare, duke e bërë satelitin jo më të kontrollueshëm. Ekipi i Kontrollit të Fluturimit pasivoi satelitin dhe ia dorëzoi Zyrës së Mbetjeve Hapësinore të ESA-s për të gjurmuar zbritjen e tij përfundimtare.

Duke përdorur radarin e gjurmimit dhe imazhit (TIRA) në Fraunhofer FHR në Gjermani, Aeolus u gjurmua teksa hynte përsëri në atmosferën e Tokës. Ai u rikthye mbi Antarktidë dhe përfundimisht u shpërbë, shumë larg zonave të populluara.

Ekipet e misionit ishin në gjendje të vëzhgonin Aeolus-in gjatë momenteve të tij të fundit, duke parë se ai u bë një top zjarri në atmosferë përpara ndarjes së tij përfundimtare. Ky shembull i jashtëzakonshëm i fluturimeve të qëndrueshme në hapësirë ​​dhe operacioneve të përgjegjshme tregon përkushtimin për të garantuar asgjësimin e sigurt të satelitëve dhe zbutjen e rreziqeve të mbeturinave hapësinore.

Në përgjithësi, trashëgimia e Aeolus vazhdon, duke hapur rrugën për misionet e ardhshme të profilit të erës dhe eksplorimin e përgjegjshëm të hapësirës.

Burimet:

– ESA: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Aeolus/Aeolus_winding_down

– Fraunhofer FHR: https://www.fhr.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2023/Aeolus-Images.html