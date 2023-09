Astrofizikanët zbulojnë shkallën e shpejtë të konsumit të vrimave të zeza supermasive

By

Një studim novator i udhëhequr nga Universiteti Northwestern ka sfiduar besimet e mëparshme në lidhje me zakonet e të ushqyerit të vrimave të zeza supermasive. Në kundërshtim me nocionin se këto vrima të zeza konsumojnë materien ngadalë, simulimet e reja 3D me definicion të lartë tregojnë se ato në fakt kanë një shkallë konsumi shumë më të shpejtë.

Studimi zbulon se vrimat e zeza rrotulluese shtrembërojnë hapësirën-kohën rreth tyre, duke bërë që vorbulla e gazit e njohur si disku i grumbullimit të copëtohet. Ky proces krijon nëndisqe të brendshëm dhe të jashtëm, me vrimat e zeza që konsumojnë së pari nëndiskun e brendshëm. Mbetjet nga nëndisku i jashtëm më pas kaskadat brenda, duke mbushur boshllëkun e lënë nga unaza e brendshme e konsumuar, duke filluar një cikël tjetër konsumi. Ky studim i ri tregon se procesi i të ngrënit dhe rimbushjes ndodh çuditërisht shpejt, duke marrë vetëm disa muaj.

Ciklet e shpejta të konsumit të vrimave të zeza supermasive mund të shpjegojnë sjelljen e çrregullt të objekteve të caktuara në qiellin e natës, siç janë kuazarët. Kuazarët njihen për ndezjen e papritur dhe më pas zhdukjen pa shpjegime. Studimi sugjeron se ndryshimi drastik i shkëlqimit i vërejtur në këto objekte mund të jetë rezultat i shkatërrimit dhe rimbushjes së zonave të brendshme të diskut të grumbullimit.

Teoritë e mëparshme rreth disqeve të grumbullimit kanë luftuar për të shpjeguar shkëlqimin e tyre të ndërprerë dhe zbehjen e papritur. Supozimi se gazi dhe grimcat rrotullohen rreth vrimave të zeza në të njëjtin rrafsh dhe drejtim si rrotullimi i vrimës së zezë ka thjeshtuar shumë sjelljen e tyre. Megjithatë, simulimet e reja tregojnë se rajoni rreth vrimave të zeza është shumë kaotik dhe i trazuar.

Simulimet morën parasysh dinamikën e gazit, magnetizmin dhe relativitetin e përgjithshëm dhe theksuan efektet e tërheqjes së kornizës. Vrimat e zeza rrotulluese zvarritin hapësirën rreth tyre, duke bërë që gazi nga pjesë të ndryshme të diskut të përplaset dhe të afrohet më afër vrimës së zezë. Kjo përplasje krijon goditje të ndritshme që shtyjnë materialin drejt vrimës së zezë.

Ndërsa shtrembërimi i diskut të grumbullimit bëhet më i theksuar, zona më e brendshme fillon të ndahet nga pjesa tjetër e diskut dhe të lëkundet në mënyrë të pavarur. Kjo çon në grisjen dhe ndarjen e nëndisqeve të brendshme dhe të jashtme, duke inicuar furinë e të ushqyerit. Materiali nga disku i jashtëm kaskadat mbi diskun e brendshëm, duke e shtyrë atë më pranë vrimës së zezë për konsum. Forca gravitacionale e vrimës së zezë më pas tërheq gaz nga pjesa e jashtme për të rimbushur zonën e brendshme të zbrazur më parë.

Ky kuptim i ri i shkallës së konsumit të shpejtë të vrimave të zeza supermasive mund të sigurojë njohuri për fenomenin misterioz të kuazarëve me pamje të ndryshuar. Këta kuazarë kalojnë midis gjendjeve të ndritshme dhe të errëta në një hark kohor relativisht të shkurtër. Teoritë klasike luftojnë për të shpjeguar zhdukjen e shpejtë dhe rimbushjen e shkëlqimit të vërejtur në këto objekte.

Studimi i kryer nga Universiteti Northwestern hedh dritë mbi dinamikën komplekse të vrimave të zeza supermasive dhe disqeve të tyre të grumbullimit, duke sfiduar supozimet e mëparshme dhe duke siguruar një kuptim më të thellë të objekteve më ekstreme të universit.

Burimet:

– Studimi i Universitetit Northwestern