FCC kërkon konstelacione satelitore për të koordinuar me astronomët për të minimizuar ndërhyrjet

Komisioni Federal i Komunikimeve (FCC) ka përditësuar licencat e Iceye dhe Planet, dy operatorë të konstelacioneve satelitore, për t'u kërkuar atyre të punojnë me astronomët për të zbutur ndikimin që satelitët e tyre mund të kenë në astronominë tokësore. Iceye shtoi tetë satelitë në konstelacionin e tij, ndërsa Planet shtoi shtatë nga satelitët e ardhshëm të imazhit Pelican me rezolucion të lartë. Të dyja kompanive tani u kërkohet të koordinohen me Fondacionin Kombëtar të Shkencës (NSF) në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje të pranueshme reciprokisht për të minimizuar efektet e satelitëve të tyre në astronominë optike me bazë tokësore.

Kjo marrëveshje e fundit ndjek kërkesën e FCC për SpaceX, e cila kishte përpunuar vullnetarisht një marrëveshje koordinimi me NSF për të adresuar shqetësimet në lidhje me ndikimin e konstelacionit të saj Starlink në astronomi. Ndërsa konstelacionet individuale si Iceye dhe Planet's nuk paraqesin rreziqe të mëdha, astronomët janë të shqetësuar se efekti i përgjithshëm i yjësive të shumta të mëdha mund të ndërhyjë në vëzhgimet astronomike.

Astronomët kanë bashkëpunuar në mënyrë aktive me SpaceX dhe kompani të tjera për të reduktuar ndriçimin e satelitëve, duke përfshirë Starlink, për të minimizuar ndikimin e tyre në astronomi. Qëllimi është të sigurohet që yjësitë satelitore të mos jenë më të shndritshme se magnituda 7. NSF po punon gjithashtu për marrëveshjet e koordinimit me OneWeb dhe Amazon për yjësitë e tyre. Marrëveshja OneWeb është e plotë, ndërsa diskutimet me konstelacionin Kuiper të Amazon janë në fazat përfundimtare.

Astronomët kanë lavdëruar FCC për adresimin e shqetësimeve të tyre dhe janë mirënjohës për përpjekjet e bëra nga kompanitë satelitore për të zbutur ndërhyrjet. Ky bashkëpunim midis yjësive satelitore dhe komunitetit të astronomisë do të vazhdojë për sistemet e ardhshme, duke përfshirë konstelacionet e gjeneratës së dytë të planifikuara nga kompani si OneWeb.

