Misioni i shumëpritur i NASA-s Psyche u ngrit me sukses nga Launch Pad 39A në Qendrën Hapësinore Kennedy në Florida, duke zbutur shqetësimet e mëparshme për vonesat. Misioni, i cili synon të eksplorojë asteroidin e pasur me metale Psyche për të fituar njohuri mbi formimin e planetëve shkëmborë, u nis në majë të një rakete SpaceX Falcon Heavy.

Përveç studimit të asteroidit, anija kozmike mbart gjithashtu demonstrimin e teknologjisë Deep Space Optical Communications, e cila synon të rrisë gjerësinë e brezit të komunikimit duke përdorur komunikimet optike në vend të komunikimeve tradicionale të frekuencave radio.

Asteroidi Psyche 279 km i gjerë është unik pasi do të jetë asteroidi i parë i klasit metalik që do të eksplorohet ndonjëherë. Anija kozmike do t'i nënshtrohet një faze komisionimi dhe do të marrë një ndihmë graviteti nga Marsi në 2026 përpara se të arrijë përfundimisht në asteroid në 2029. Në javët e ardhshme, instrumentet shkencore do të kontrollohen dhe inxhinierët do të testojnë demonstrimin e teknologjisë së komunikimit optik.

Një aspekt i dukshëm i misionit Psyche është përdorimi i Falcon Heavy të SpaceX, duke shënuar një moment historik të rëndësishëm për NASA-n. Është hera e parë që lëshuesit i është besuar "misionet më komplekse dhe me prioritet më të lartë" të NASA-s. Ky vendim u mor pas një përpjekjeje dyvjeçare e gjysmë për të gjetur alternativa ndaj sistemit të shtrenjtë të nisjes në hapësirë ​​(SLS).

Mbështetja në SpaceX nxjerr në pah opsionet e kufizuara për ofruesit e nisjes në botën perëndimore. Ofruesit e themeluar si United Launch Alliance (ULA) po përballen me sfida në sjelljen e raketave të reja në internet për shkak të faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë konfliktet gjeopolitike dhe ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit. Ndërsa ULA shpreson të sigurojë motorë alternativë nga Blue Origin, raketa e saj Vulcan po përballet me vonesa të konsiderueshme. Ofruesit evropianë të lançimit po përjetojnë gjithashtu pengesa, me tokëzimin e Vega-C dhe skemat e orarit për Ariane 6.

Ndërsa opsionet për shërbimet e lëshimit zvogëlohen, zgjedhjet e NASA-s për sondat dhe sediljet e saj të vogla po ngushtohen gjithashtu. Incidentet e fundit, si dështimi i lëshimit të Rocket Lab në shtator, theksojnë më tej nevojën për ofrues alternativë të nisjes për të siguruar që SpaceX të mos bëhet opsioni i vetëm në treg.

Burimi: Ky informacion bazohet në një artikull nga The Register.