Nxehtësia ekstreme mund të çojë në zhdukjen e gjitarëve në 250 milionë vjet, zbulon studimi

Një studim i fundit sugjeron se nxehtësia ekstreme e shkaktuar nga bashkimi i kontinenteve të Tokës në një superkontinent mund të çojë në zhdukjen e të gjithë gjitarëve, përfshirë njerëzit, në 250 milionë vjet. Studimi përdori modele klimatike superkompjuterike për të parashikuar efektet e ardhshme të lëvizjeve tektonike dhe rritjen e emetimeve të dioksidit të karbonit (CO2) në planet.

Ndërsa kontinentet bashkohen, shpërthimet vullkanike lëshojnë sasi të mëdha të CO2 në atmosferë, duke bërë që planeti të ngrohet ndjeshëm. Kjo rritje e temperaturës do të krijonte një mjedis të pabanueshëm për gjitarët, pasi ata përshtaten më mirë me klimat e ftohta dhe luftojnë për të përballuar nxehtësinë ekstreme. Superkontinenti i ardhshëm do të ishte kryesisht jomikpritës, me vetëm 8% deri në 16% të sipërfaqes së tij tokësore të përshtatshme për banim.

Dr. Alexander Farnsworth, autori kryesor i studimit nga Universiteti i Bristolit, shpjegoi se efektet e kombinuara të kontinentitetit, një dielli më të nxehtë dhe niveleve të rritura të CO2 do të rezultonin në temperatura midis 40C deri në 50C, duke e bërë të pamundur për gjitarët të gjejnë ushqim. dhe burimet e ujit. Njerëzit, si speciet e tjera, nuk do të jenë në gjendje të ftohin trupin e tyre përmes djersës, duke çuar përfundimisht në vdekjen e tyre.

Studimi parashikon që nivelet e CO2 mund të rriten nga 400 pjesë për milion (ppm) në mbi 600 ppm deri në kohën kur të formohet superkontinenti, i quajtur Pangea Ultima. Studiuesit theksojnë rëndësinë e reduktimit të emetimeve të gazeve serrë për të parandaluar që këta skenarë të ardhshëm të ndodhin më shpejt.

Bashkautorja e studimit, Dr. Eunice Lo, theksoi urgjencën e trajtimit të krizës aktuale klimatike, pasi nxehtësia ekstreme tashmë po ndikon në shëndetin e njeriut. Është thelbësore të punohet drejt arritjes së emetimeve neto zero sa më shpejt të jetë e mundur për të zbutur pasojat e dëmshme të rritjes së temperaturave.

Përveç kësaj, studiuesit sugjerojnë që kur merret parasysh banueshmëria e planetëve të tjerë, duhet të merret parasysh shpërndarja e kontinenteve. Një planet brenda zonës së banueshme të një sistemi diellor mund të jetë ende i pabanueshëm nëse kontinentet janë të përqendruara në një superkontinent.

Ky studim nxjerr në pah pasojat e mundshme të tmerrshme të ndryshimit të klimës dhe përforcon nevojën për veprime të menjëhershme për të zbutur efektet e tij. Ndërsa afati kohor i parashikuar është miliona vjet në të ardhmen, ndikimi aktual i temperaturave në rritje nuk duhet të injorohet.

Burimet:

– Studimi i udhëhequr nga Dr. Alexander Farnsworth dhe Dr. Eunice Lo nga Universiteti i Bristolit, botuar në Nature Geoscience