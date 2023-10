Zbulim i ri emocionues: Zbulohen dy specie të lashta primatësh të panjohur më parë që ngjasojnë me lemurët

By

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim të ri emocionues, duke zbuluar dy lloje primatësh të panjohur më parë të lashtë që kanë një ngjashmëri të habitshme me lemurët. Këto gjetje hedhin dritë mbi evolucionin e primatëve dhe ofrojnë njohuri të vlefshme në historinë e këtyre krijesave magjepsëse.

Lloji i parë, i quajtur "Ailuravus macrurus", u zbulua në Indi. Ky primat jetoi afërsisht 55 milionë vjet më parë dhe shfaqi karakteristika fizike të ngjashme me lemurin, të tilla si një bisht i gjatë dhe një madhësi e vogël trupore. Studiuesit besojnë se Ailuravus macrurus jetonte në pemë dhe ushqehej me fruta dhe gjethe, të ngjashme me lemurët modernë.

Lloji i dytë, i quajtur "Krishnapithecus krishnai", u gjet gjithashtu në Indi. Ky primat jetoi rreth 54.5 milionë vjet më parë dhe shfaqi një ngjashmëri të ngushtë me lemurët. Mbetjet e tij fosile sugjerojnë se Krishnapithecus krishnai ishte arboreal, që do të thotë se e kalonte pjesën më të madhe të kohës në pemë. Ngjashmëritë në atributet fizike midis këtij primati të lashtë dhe lemurëve modernë mbështesin idenë e evolucionit paralel.

Këto zbulime janë të rëndësishme sepse ato ofrojnë informacion të vlefshëm për linjën e lashtë të primatëve dhe faktorët që formësuan historinë e tyre evolucionare. Gjetjet sugjerojnë se lemurët mund të kenë origjinën në Azi dhe jo në Afrikë siç besohej më parë.

Studiuesit përdorën teknika të avancuara si teknologjia e imazhit dhe analiza të hollësishme morfologjike për të studiuar mbetjet fosile. Duke krahasuar tiparet fizike të këtyre primatëve të lashtë me ato të lemurëve modernë dhe primatëve të tjerë, ata ishin në gjendje të nxirrnin përfundime të rëndësishme për marrëdhëniet e tyre evolucionare.

Ky zbulim nxjerr në pah rëndësinë e kërkimit paleontologjik për të kuptuar historinë e jetës në Tokë. Duke studiuar mbetjet fosile, shkencëtarët mund të fitojnë njohuri mbi origjinën dhe rrugët evolucionare të specieve të ndryshme, duke na ndihmuar të bashkojmë enigmën e biodiversitetit të planetit tonë.

Këto gjetje janë publikuar në një revistë shkencore dhe kanë krijuar emocione në komunitetin shkencor. Zbulimi i këtyre dy specieve të lashta të primatëve të panjohur më parë që ngjasojnë me lemurët është një hap i jashtëzakonshëm përpara në kuptimin tonë të evolucionit të primatëve.

Burimet:

– [Burimi 1 – Titulli i Burimit]

– [Burimi 2 – Titulli i Burimit]

– [Burimi 3 – Titulli i Burimit]