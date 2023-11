Artikull i ri: Udhëtimi i eksploruesit të hënave të akullta të Jupiterit (JUICE) fillon me një fluturim

By

Eksploruesi i Hënave të Akullta të Jupiterit (JUICE) i Agjencisë Evropiane të Hapësirës është duke nisur një udhëtim të jashtëzakonshëm nëpër sistemin tonë diellor. Në rrugën e tij për të studiuar Jupiterin dhe hënat e tij të akullta, JUICE ka kryer së fundmi një manovër vendimtare që e pozicionon atë për një fluturim të ardhshëm Tokë-Hënë, duke shënuar asistencën e parë të gravitetit të dyfishtë midis këtyre dy trupave qiellorë.

Manovra, e cila përfshinte një djegie 43-minutëshe, konsumoi afërsisht 363 kilogramë karburant, që përbën pothuajse 10% të furnizimit total të karburantit të JUICE. Kjo është manovra më e madhe që anija kozmike ka kryer deri më sot. Julia Schwartz, Inxhiniere e Dinamikës së Fluturimit në qendrën e kontrollit të misionit ESOC në Gjermani, shpjegoi se kjo djegie ishte një moment kyç për JUICE, duke pasur parasysh masën e tij të konsiderueshme prej 6,000 kilogramësh. Kërkonte forcë dhe karburant të konsiderueshëm për të ndryshuar shpejtësinë e anijes me gati 200 metra në sekondë.

JUICE, i lëshuar në 23 Prill 2023, nga Guiana Franceze, synon të studiojë tre nga hënat e Jupiterit: Ganymede, Callisto dhe Europa. Megjithatë, për të arritur destinacionin e saj, JUICE mbështetet në një seri asistimesh të gravitetit. Duke manovruar strategjikisht përtej planetëve të brendshëm të sistemit tonë diellor, JUICE përdor baticat gravitacionale të planetëve për të shtyrë veten drejt Jupiterit. Kjo teknikë e zgjuar minimizon konsumin e karburantit, duke optimizuar efikasitetin e përgjithshëm të anijes.

Djegia e fundit është e para nga dy manovrat e nevojshme për të lidhur JUICE për ndihmën e gravitetit Tokë-Hënë, e planifikuar për gusht 2024. Schwartz konfirmoi se kjo djegie fillestare realizoi 95% të ndryshimit të kërkuar të shpejtësisë. Pas analizës së orbitës së re të JUICE në javët në vijim, ESA do të planifikojë një djegie të dytë për të rregulluar mirë trajektoren e sondës për asistencën e gravitetit të dyfishtë.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është JUICE?

Përgjigje: JUICE qëndron për Jupiter Icy Moons Explorer. Është një anije kozmike e zhvilluar nga Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) për të studiuar Jupiterin dhe tre nga hënat e tij: Ganymede, Callisto dhe Europa.

Pyetje: Si arrin JUICE në Jupiter?

Përgjigje: JUICE arrin Jupiterin duke përdorur ndihmën e gravitetit. Ai lundron përtej planetëve të brendshëm të sistemit tonë diellor, duke përdorur baticat e tyre gravitacionale për të hedhur llastiqe drejt Jupiterit. Kjo teknikë redukton konsumin e karburantit dhe rrit efikasitetin e anijes kozmike.

Pyetje: Çfarë ishte domethënëse për djegien e fundit?

Përgjigje: Djegia e fundit, e cila kërkoi manovrën më të madhe deri më tani, e pozicionoi JUICE për një asistencë të ardhshme të gravitetit Tokë-Hënë. Ai konsumoi 363 kilogramë karburant dhe ndryshoi shpejtësinë e anijes me gati 200 metra në sekondë.

Pyetje: Kur do të arrijë JUICE në Jupiter?

Përgjigje: Nëse gjithçka shkon sipas planit, JUICE do të hyjë në orbitë rreth Jupiterit në vitin 2031. Megjithatë, ai do të kryejë korrigjime të ndryshme të trajektores duke përdorur shtytësit e tij më të vegjël deri atëherë.

Pyetje: Cili është qëllimi i misionit të JUICE?

A: Misioni i JUICE është të studiojë Jupiterin dhe hënat e tij të akullta për të kuptuar përbërjen e tyre, për të hetuar potencialin për banueshmëri dhe për të zbuluar njohuri rreth formimit dhe evolucionit të sistemit tonë diellor.