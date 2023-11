Vështrime të reja mbi udhëtimin e sondës JUICE të ESA në Jupiter

By

Sonda e Agjencisë Evropiane të Hapësirës (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) po fillon një mision ambicioz për të studiuar Jupiterin dhe tre hënat e tij të akullta - Ganymede, Callisto dhe Europa. Në fillimin historik, sonda JUICE do të përdorë një asistencë të gravitetit të dyfishtë si nga Toka ashtu edhe nga Hëna për të shtyrë veten drejt Jupiterit.

Pika e fundit në misionin JUICE ndodhi kohët e fundit, pasi sonda ekzekutoi një manovër vendimtare për të ndryshuar orbitën e saj rreth Diellit. Kjo djegie e ndërlikuar 43-minutëshe përdori motorin kryesor dhe afërsisht 10% të rezervës së karburantit të sondës. Manovra ishte e nevojshme për të krijuar skenën për asistencën e dyfishtë të gravitetit Tokë-Hënë verën e ardhshme.

Julia Schwartz, Inxhiniere e Dinamikës së Fluturimit në qendrën e kontrollit të misionit ESOC, theksoi rëndësinë e kësaj manovre, duke zbuluar se ajo konsumonte një sasi të konsiderueshme karburanti për shkak të peshës së konsiderueshme të JUICE. Me një peshë totale prej rreth 6000 kg, JUICE është një nga anijet kozmike ndërplanetare më të rënda të lëshuara ndonjëherë.

Ndihma e gravitetit është një teknikë që shfrytëzon fushën gravitacionale të një planeti për të siguruar një nxitje të shpejtësisë për anijen kozmike. Megjithatë, ekzekutimi i një asistence të tillë kërkon kohën, shpejtësinë dhe trajektoren e saktë. JUICE duhet të arrijë në sistemin Tokë-Hënë në momentin e saktë dhe të ndjekë rrugën e duhur për të përfituar nga efekti i llastikut.

Ndërsa manovra kryesore është e përfunduar, një manovër e dytë, më e vogël është ende e nevojshme për të siguruar që JUICE të jetë në trajektoren e duhur për ndihmën e gravitetit Tokë-Hënë. Kjo qasje me dy pjesë lejon ndezjen e motorit të dytë të korrigjojë çdo pasaktësi nga manovra fillestare. Në maj 2024, shtytësit më të vegjël të sondës do të kryejnë një manovër përfundimtare të rregullimit të imët gjatë afrimit të saj me Tokën.

Misioni JUICE, i nisur me sukses në prill, është i pajisur me instrumente të avancuara të sensorëve në distancë, gjeofizike dhe in situ. Megjithatë, për shkak të distancës së madhe midis Tokës dhe Jupiterit, vëzhgimet e hollësishme të gjigantit të gazit dhe hënave të tij nuk priten deri në vitin 2031.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është JUICE?

A: JUICE është sonda e Agjencisë Evropiane të Hapësirës në Jupiter Icy Moons Explorer.

Pyetje: Çfarë është asistenca e gravitetit të dyfishtë?

Përgjigje: Asistenca e gravitetit të dyfishtë është një manovër ku sonda JUICE përdor fushat gravitacionale të Tokës dhe Hënës për të shtyrë veten drejt Jupiterit.

Pyetje: Cili është qëllimi i misionit JUICE?

Përgjigje: Misioni JUICE synon të studiojë Jupiterin dhe tre hënat e tij të akullta – Ganymede, Callisto dhe Europa – për të fituar njohuri mbi përbërjen e tyre dhe potencialin për të strehuar oqeanet.