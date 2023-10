Eksplorimi i hënës me kamerën hënore universale dore (HULC)

By

Një epokë e re e eksplorimit hënor është në horizont ndërsa astronautët po përgatiten për misionet e ardhshme të Artemis në Hënë. Një nga përparimet më domethënëse në paketën e tyre të veglave është Kamera Handheld Universal Lunar (HULC). Kjo kamerë e fundit është një përmirësim i dukshëm nga kamerat e modifikuara Hasselblad 500EL që u përdorën nga astronautët gjatë misioneve Apollo.

Për të siguruar gatishmërinë e HULC për eksplorimin hënor, u kryen testime rigoroze në Lanzarote, Spanjë, një rajon me peizazhe që ngjajnë shumë me ato të gjetura në Hënë. Shkencëtarët, të trajnuar posaçërisht për eksplorimin hënor, morën kamerën në udhëtime gjeologjike në terren, duke i kataloguar gjetjet e tyre në një Libër Elektronik Fushash. Instruktorët ishin në gjendje të gjurmonin përparimin e tyre në kohë reale përmes transmetimeve zanore dhe video.

HULC është i pajisur me pjesë të kamerës jashtë raftit që ofrojnë ndjeshmëri të shtuar ndaj dritës dhe lente moderne. Ndërsa Hëna paraqet hije të ashpra dhe rajone të ndritura të ngritura, veçanërisht rreth polit jugor, dizajni i HULC llogarit këto kushte ekstreme të ndriçimit. Pa atmosferë për të rregulluar temperaturën, mjediset hënore përjetojnë luhatje drastike, me temperatura që rriten deri në 120°C gjatë ditës dhe bien në -200°C gjatë natës. Kamerat HULC janë ndërtuar për t'i bërë ballë këtyre ekstremeve të temperaturës, duke shfaqur një batanije mbrojtëse shtesë për mbrojtjen termike dhe pluhurin.

Për të përsëritur kushtet e parashikuara me të cilat përballen fotografët hënorë, astronautët kandidatë testuan kamerën HULC në mes të ditës dhe brenda shpellave vullkanike për të simuluar netët hënore. Kamera duhej të operohej lehtësisht ndërsa mbante doreza të trasha mbrojtëse, duke rezultuar në konfigurimin e butonave miqësorë për përdoruesit. Drejtuesi i NASA-s për kamerën HULC, Jeremy Myers, theksoi rëndësinë e intuitivitetit, duke deklaruar se "kamera duhet të jetë e lehtë për t'u përdorur" pasi është vetëm një nga shumë mjetet që do të përdorin astronautët në Hënë.

Përveç kapjes së detajeve nga afër të shkëmbinjve dhe pamjeve me kënd të gjerë të peizazhit hënor, inxhinierët po përpiqen të krijojnë një aparat fotografik që mund t'i rezistojë pluhurit të rrezikshëm hënor. Ky pluhur, i përbërë nga grimca të imta, gërryese, përbën rrezik si për personelin ashtu edhe për pajisjet. Dizajni i HULC do të vazhdojë të zhvillohet, me një version të ardhshëm të planifikuar për testim në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës.

FAQ

Çfarë është kamera HULC?

Kamera Handheld Universal Lunar Camera (HULC) është një aparat fotografik më i fundit i krijuar për astronautët në misionet e ardhshme të Artemis në Hënë. Është një përmirësim i rëndësishëm nga kamerat e përdorura gjatë misioneve Apollo.

Çfarë e bën kamerën HULC të ndryshme?

Kamera HULC përfshin pjesë jashtë raftit me ndjeshmëri të përmirësuar ndaj dritës dhe lente të avancuara. Është projektuar për të përballuar ndryshimet ekstreme të temperaturës dhe kushtet e vështira të ndriçimit të mjediseve hënore.

Si u testua kamera HULC?

Kamera HULC iu nënshtrua testeve rigoroze në Lanzarote, Spanjë, e cila ka peizazhe që ngjajnë me mjedisin hënor. Shkencëtarët, të trajnuar në eksplorimin hënor, përdorën kamerën gjatë udhëtimeve gjeologjike në terren dhe i kataloguan gjetjet e tyre në një Libër Elektronik në terren.

Çfarë sfidash adreson kamera HULC?

Kamera HULC trajton sfidat e ndryshimeve ekstreme të temperaturës dhe pluhurit hënor. Është projektuar për të përballuar temperaturat që arrijnë 120°C gjatë ditës dhe -200°C gjatë natës, duke siguruar masa shtesë mbrojtëse kundër pluhurit.

Cilat janë planet e ardhshme për kamerën HULC?

Inxhinierët do të vazhdojnë të përsosin dizajnin e kamerës HULC, me një version të planifikuar për testim në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës. Qëllimi përfundimtar është t'u sigurojë astronautëve një mjet të lehtë për t'u përdorur dhe të besueshëm për eksplorimin hënor.