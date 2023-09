Eklipsi i plotë i 2024: Një ngjarje spektakolare astronomike në Erie, Pennsylvania

Eklipsi total i vitit 2024 është një fenomen i jashtëzakonshëm astronomik që do të magjepsë rajonin dhe do të ofrojë një eksperiencë një herë në jetë. Ndërsa zona e Pitsburgut do të dëshmojë një eklips të pjesshëm, ata që kërkojnë të zhyten në errësirë ​​të plotë do të duan të shkojnë në veri në I-79 në Erie, Pensilvani. Si i vetmi qytet i madh në Pensilvani në rrugën e tërësisë, Erie po përgatitet për një fluks masiv vizitorësh që variojnë nga 65,000 deri në 250,000 njerëz.

Për të akomoduar rritjen e turistëve, akomodimet e ndryshme në Erie si hotele, fjetje me mëngjes dhe kampe janë tashmë të shitura. Qyteti po përqafon fundjavën e eklipsit duke organizuar një sërë ngjarjesh. Muzeu Detar Erie, vendi i verës së Liqenit Erie dhe Liqeni Erie Speedway po planifikojnë aktivitete për të festuar këtë ngjarje qiellore.

Chris Temple, përfaqësues i VisitErie.com, thekson se festat në parkingje dhe mbledhjet në çati do të ofrojnë mundësi të pashembullta për të dëshmuar kalimin nga dita në natë. Temple thekson rëndësinë e planifikimit përpara dhe rekomandon marrjen e masave paraprakisht për të siguruar një përvojë të qetë për familjet.

Gjatë eklipsit, i cili do të ndodhë të hënën, më 8 prill 2023, errësira totale do të zgjasë tre minuta e 40 sekonda. Për të garantuar sigurinë e shoferëve, do të vendosen shenja përgjatë I-79 dhe I-90 për të paralajmëruar errësirën e papritur dhe për të zbutur aksidentet e mundshme.

Erie ka krijuar një faqe interneti të dedikuar, duke ofruar informacion dhe burime gjithëpërfshirëse për ata që janë të interesuar për eklipsin, duke përfshirë opsionet e akomodimit. Kjo ngjarje qiellore ofron një shans të rrallë për njerëzit që të vëzhgojnë yjet dhe të mrekullohen me mrekullitë e universit.

Burimi: KDKA Pa URL