Titulli: Takimi i rrallë: Notari kap betejën spektakolare nënujore midis luanit të detit dhe oktapodit

By

Lindsay Bryant, një notare e pasionuar e oqeanit, pati një përvojë të jashtëzakonshme gjatë vizitës së saj të fundit në Nanaimo. Ajo që nisi si një notim i rregullt në oqean u shndërrua në një spektakël të papritur që ajo pati privilegjin ta dëshmonte drejtpërdrejt.

Në një pasdite me diell të 16 nëntorit, Bryant mbërriti në vendin e saj të zakonshëm dhe vuri re një luan deti që luftonte në ujë. Kurioziteti zgjoi, ajo rrëmbeu shpejt telefonin e saj, me shpresën për të kapur ndonjë dukuri të pazakontë. Ajo nuk e dinte se do të bëhej dëshmitare e një përballjeje mes dy krijesave të jashtëzakonshme.

Nga një distancë prej rreth 100 metrash, Bryant luftoi për të identifikuar se çfarë po ndodhte. Megjithatë, ndërsa zmadhonte me kamerën e saj, ajo u befasua kur kuptoi se luani i detit ishte i mbyllur në betejë me askënd tjetër veçse një oktapod. Takimi zgjati për rreth pesë minuta intensive, duke përfshirë një luftë emocionuese për mbijetesë.

Pas kësaj, Bryant zbuloi se ndihej jashtëzakonisht me fat që ishte e pranishme për të dëshmuar një ngjarje kaq të rrallë. "Unë u befasova sepse nuk kam parë kurrë më parë një oktapod në natyrë, e lëre më [në] një betejë me një luan deti," tha ajo, e mahnitur qartë nga spektakli që kishte parë.

Ndërsa Bryant beson se luani i detit doli si fitimtar, zoologia detare Anna Hall, pasi ekzaminoi fotografinë e kapur nga Bryant, u shpreh gjithashtu e habitur. Ajo vuri në dukje se ndërsa luanët e detit gjuajnë oktapodë, beteja të tilla midis dy specieve rrallë shfaqen, duke e bërë fotografinë e Bryant me të vërtetë të jashtëzakonshme.

FAQ:

Pyetje: A njihen luanët e detit që gjuajnë oktapodë?

Përgjigje: Po, luanët e detit njihen si pre e oktapodëve.

Pyetje: A është e zakonshme të dëshmosh beteja midis luanëve të detit dhe oktapodëve?

Përgjigje: Jo, beteja të tilla janë të rralla, veçanërisht në sipërfaqen e ujit.

Pyetje: A përfshihen shpesh oktapodët në luftime me krijesa të tjera detare?

Përgjigje: Bamjet në përgjithësi preferojnë të përdorin taktikat e tyre të kamuflimit dhe vjedhjes për të shmangur konfrontimet.