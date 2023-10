Gjendjet e reja të elektroneve në kripërat e shkrira mund të ndikojnë në performancën e reaktorëve me lëndë djegëse kripë

By

Shkencëtarët kanë zbuluar se elektronet mund të formojnë tre gjendje të dallueshme kur ndërveprojnë me kripërat e shkrira, një zbulim që mund të ketë implikime për performancën e reaktorëve me lëndë djegëse kripe. Studiuesit nga Laboratori Kombëtar Oak Ridge dhe Universiteti i Iowa-s simuluan futjen e një elektroni të tepërt në kripën e shkrirë të klorurit të zinkut dhe vëzhguan tre skenarë të mundshëm. Në një skenar, elektroni bëhet pjesë e një radikali molekular me dy jone zinku. Në një tjetër, elektroni lokalizohet në një jon të vetëm zinku. Në skenarin e tretë, elektroni shpërndahet në mënyrë difuze mbi jone të shumta kripe.

Reaktorët e kripës së shkrirë po konsiderohen për termocentralet e ardhshme bërthamore dhe të kuptuarit se si rrezatimi ndikon në sjelljen e kripërave të shkrirë është thelbësore. Ky studim hedh dritë mbi ndërveprimet midis elektroneve dhe kripërave kur ekspozohen ndaj rrezatimit të lartë. Studiuesit zbuluan se elektroni mund të lehtësojë formimin e llojeve të ndryshme, duke përfshirë dimerët dhe monomerët e zinkut, ose mund të delokalizohet. Këto gjetje fillestare ngrenë pyetje rreth asaj se çfarë specie të tjera mund të formohen në kohë më të gjata dhe si mund të reagojnë me elektronet dhe kripërat.

Ky hulumtim është pjesë e Qendrës Kërkimore të Energjisë Kufitare të Energjisë në Mjedise Ekstreme të DOE-së (MSEE EFRC) dhe është botuar në Journal of Physical Chemistry B. Ekipi po punon për të identifikuar forma të tjera të reaktivitetit në mënyrë eksperimentale. Studimi ofron njohuri të vlefshme se si elektronet ndërveprojnë me kripërat e shkrira, por ka ende më shumë për t'u eksploruar. Hulumtimet e ardhshme do të hetojnë sisteme të tjera të kripës dhe efektet e rrezatimit në kripërat e shkrira.

Burimi: Oak Ridge National Laboratory