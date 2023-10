Studiuesit zhvillojnë qeramikë më të fortë me rezistencë të shtuar ndaj plasaritjes

Studiuesit në Universitetin e Kalifornisë në San Diego kanë bërë një përparim në zhvillimin e qeramikës duke krijuar materiale që janë më të forta dhe më rezistente ndaj plasaritjes. Duke përdorur një kombinim të atomeve metalike me një numër më të madh elektronesh valente në shtresën e tyre të jashtme, studiuesit kanë gjetur një mënyrë për të rritur aftësinë e qeramikës për të trajtuar nivele më të larta të forcës dhe stresit.

Qeramikat janë të njohura për vetitë e tyre të jashtëzakonshme, si aftësia e tyre për t'i bërë ballë temperaturave të larta, për t'i rezistuar korrozionit dhe konsumit dhe për të mbajtur një profil të lehtë. Këto karakteristika e bëjnë qeramikën të përshtatshme për përdorime të ndryshme, duke përfshirë komponentët e hapësirës ajrore dhe veshjet mbrojtëse. Megjithatë, brishtësia e tyre ka qenë gjithmonë një pengesë e madhe, pasi ato janë të prirura për t'u thyer nën stres.

Shkencëtarët e fokusuan studimin e tyre në një klasë qeramike të quajtur karbide me entropi të lartë, të cilat kanë struktura atomike të çrregullta të përbëra nga atome karboni të lidhur me elementë të shumtë metalikë nga kolonat e katërt, të pestë dhe të gjashtë të tabelës periodike. U zbulua se metalet nga kolona e pestë dhe e gjashtë, si titani, niobiumi dhe tungsteni, ishin vendimtare në rritjen e qëndrueshmërisë së qeramikës për shkak të numrit më të madh të elektroneve të valencës.

Elektronet e valencës janë elektrone që gjenden në shtresën më të jashtme të një atomi që marrin pjesë në lidhjen me atomet e tjerë. Duke përdorur metale me më shumë elektrone valente, studiuesit ishin në gjendje të përmirësonin rezistencën e qeramikës ndaj plasaritjes nën ngarkesën dhe stresin mekanik. Qeramika shfaqi një sjellje më duktile, të ngjashme me metalet, që do të thotë se ato mund të pësonin më shumë deformime përpara se të thyheshin.

Nëpërmjet simulimeve llogaritëse dhe fabrikimit dhe testimit eksperimental, ekipi identifikoi dy karbide me entropi të lartë që treguan rezistencë të jashtëzakonshme ndaj plasaritjes. Këto materiale ishin në gjendje të deformoheshin ose shtriheshin kur i nënshtroheshin ngarkesës ose stresit mekanik, në vend që të shfaqnin reagimin tipik të brishtë të qeramikës. Lidhjet brenda materialeve u riorganizuan për të kapërcyer hapjet me madhësi atomi që u formuan kur materialet shpoheshin ose shkëputeshin, duke penguar formimin e çarjeve.

Sfida tani është rritja e prodhimit të këtyre qeramikave të forta për aplikime komerciale. Ky zbulim ka potencialin për të revolucionarizuar industri të ndryshme që mbështeten në materiale qeramike me performancë të lartë, nga hapësira ajrore në biomjekësore. Fortësia e shtuar e qeramikës hap dyert edhe për aplikime ekstreme, të tilla si skajet kryesore për automjetet hipersonike, ku ato mund të mbrojnë komponentët vitalë dhe t'u mundësojnë automjeteve të përballojnë më mirë fluturimet supersonike.

Kjo punë u mbështet nga Këshilli Suedez i Kërkimit, Materialet Funksionale Nanoscale të Qendrës së Kompetencës, Fondacioni Olle Engkvist, Departamenti i UC San Diego i Qendrës së Kërkimit të Materialeve të NanoEngineering, Programi i Bursës së Diplomuar të Shkencës dhe Inxhinierisë Kombëtare të Mbrojtjes, Fondacioni ARCS dhe Grupi Oerlikon.

