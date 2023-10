Imazhet mahnitëse të Jetës Detare fitojnë Çmimin e Fotografit të Vitit në Oqean

Një imazh befasues i një nautilus letre që lundron pas një shpërthimi vullkanik ka fituar çmimin prestigjioz 2023 Ocean Photographer of the Year. Fotografia është bërë nga Jialing Cai gjatë një zhytjeje në ujërat e zeza në Filipine. Nautilus letre, një specie e panjohur, u gjet duke lëvizur mbi një copë mbeturinash në oqean pas shpërthimit të vullkanit Taal.

Cai përshkroi kushtet sfiduese të zhytjes, me dukshmëri të ulët dhe mjegull të dendur. Megjithatë, mes kësaj fatkeqësie, Cai kapi një skenë të qetë dhe magjepsëse. Grimcat në ujë reflektuan dritën e fotografit, duke krijuar një atmosferë magjike. Imazhi të kujtonte një përrallë të vendosur në një natë me dëborë, duke theksuar bukurinë dhe qëndrueshmërinë e jetës detare.

Konkursi Ocean Photographer of the Year shpalli fituesit e tij më 14 shtator. Në vendin e dytë zuri Andrei Savin, fotografia e të cilit shfaqte një gaforre brenda tentakulave të këndshme të një anemone deti. Imazhi kapi marrëdhënien delikate midis specieve të ndryshme detare.

Vendi i tretë shkoi për Alvaro Herrero López-Beltrán për fotografinë e tij fantastike të një balene që përpiqet të arrijë në sipërfaqen e ujit. Gypat e balenës u dëmtuan rëndë për shkak të ngatërrimit në një kunj dhe në vijë peshkimi. Imazhi shërben si një kujtesë e fortë e ndikimit të aktiviteteve njerëzore në jetën detare.

Konkursi Ocean Photographer of the Year mbahet çdo vit dhe prodhohet nga Revista Oceanographic në bashkëpunim me Blancpain, Arksen dhe Tourism Western Australia. Ai synon të festojë bukurinë e oqeanit dhe të rrisë ndërgjegjësimin për sfidat me të cilat përballen ekosistemet detare.

Burimet:

– Revista Oqeanografike

– Blancpain

– Arksen

– Turizëm Australia Perëndimore