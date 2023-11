Zhbllokimi i mistereve të Antarktidës: Hetimi i ndikimit të vorbullave në rrymën rreth polare të Antarktidës

Këtë javë, një ekspeditë shkencore ambicioze nisi një udhëtim për të eksploruar zemrën "që rrjedh" të Rrymës Rrethore Polare të Antarktikut (ACC). ACC, i njohur si rryma më e fortë në botë, luan një rol vendimtar në mbrojtjen e kontinentit të akullt nga ujërat e ngrohta. Megjithatë, shqetësimet janë ngritur pasi shkencëtarët dyshojnë se vorbullat, formacionet rrotulluese të ujit që lëvizin në drejtim të kundërt me rrymën, mund të veprojnë si porta hyrëse për nxehtësinë për të depërtuar në rajon.

Udhëhequr nga CSIRO dhe Partneriteti Australian i Programit Antarktik, një ekip i dedikuar shkencor ka nisur lundrimin në anijen kërkimore CSIRO Investigator për të hetuar këto "porta" të mundshme dhe për të mbledhur të dhëna të vlefshme për të kuptuar pse po ndodhin këto rrjedhje. Gjatë pesë javëve të ardhshme, ekipi do të udhëtojë në jug nga Hobart, duke vendosur pajisje vëzhgimi më të fundit dhe duke punuar pa u lodhur gjatë gjithë orës në ndërrime 12-orëshe.

Ekspedita përmban përdorimin e avionëve autonome në det të thellë, të cilët do të mostrojnë kolonat e ujit deri në një thellësi prej 1000 metrash. Këta avionë avionësh, të pilotuar nga anija ose të operuara nga distanca, ofrojnë njohuri mbi strukturën e ndërlikuar të karakteristikave në shkallë të imët brenda oqeanit. Për më tepër, një sistem ankorimi lundrues i referuar si ankorim i gjatë, i pajisur me 35 instrumente, do të masë kripësinë, temperaturën, oksigjenin dhe rrymat. Ky sistem do të ankorohet në zemër të zonës së kërkimit për një periudhë gjithëpërfshirëse 18-mujore. Udhëtimi do të përdorë gjithashtu notues argo, sensorë të përçueshmërisë, temperaturës dhe thellësisë (CTD) për të mbledhur të dhëna për vetitë e ndryshme të ujit.

Ndërsa anija gërmon në misteret e oqeanit, një komponent tjetër i kësaj ekspedite novator përfshin satelitin e sapolançuar të Ujit Sipërfaqësor dhe Topografisë së Oqeanit (SWOT). I zhvilluar së bashku nga NASA dhe agjencia hapësinore franceze, sateliti ofron një pamje të paprecedentë të dinamikës së oqeanit me matjet e tij me rezolucion të lartë. Sateliti SWOT u mundëson shkencëtarëve të vëzhgojnë veçori në shkallë të imët që shkëputen nga vorbullat e mëdha, duke ofruar njohuri të vlefshme për funksionimin e ndërlikuar të oqeanit.

Implikimet e këtij hulumtimi shtrihen shumë përtej sferës së shkencës. Me tkurrjen e akullit të detit në nivele rekord dhe që Antarktiku po përjeton ndryshime të paprecedentë, kuptimi i këtyre ndërveprimeve të ndërlikuara është thelbësor. Akulli i detit shërben si një tampon jetik, duke reflektuar dritën e diellit dhe duke parandaluar shkrirjen e akullit në tokë në oqean, dhe rënia e tij mund të ndikojë në mënyrë drastike në nivelet globale të detit. Duke marrë pjesë në thirrjen e Parisit për akullnajat dhe polakët, Australia ka demonstruar përkushtimin e saj për të trajtuar ndryshimet klimatike dhe për të hetuar pasojat e tij në skajet më jugore të planetit tonë.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është Rryma Rrethore e Antarktikut (ACC)?

A: ACC është rryma më e fortë në botë, që rrjedh nga lindja në perëndim rreth Antarktidës, duke vepruar si një mburojë mbrojtëse kundër ujërave të ngrohta.

Pyetje: Çfarë janë vorbullat?

Përgjigje: Vurbullat janë formacione uji që lëvizin në drejtim të kundërt me rrymën.

Pyetje: Pse është e rëndësishme të hetohet ndikimi i vorbullave në ACC?

Përgjigje: Shkencëtarët dyshojnë se vorbullat mund të shërbejnë si porta për nxehtësinë për të depërtuar në rajonin e Antarktikut, duke çuar potencialisht në shkrirjen e akullnajave dhe duke kontribuar në rritjen e nivelit të detit.

Pyetje: Cilat mjete dhe pajisje janë duke u përdorur në ekspeditë?

Përgjigje: Ekspedita përfshin përdorimin e avionëve autonome në det të thellë, një sistem ankorimi lundrues, notues argo dhe sensorë të përçueshmërisë, temperaturës dhe thellësisë (CTD) për të mbledhur të dhëna mbi vetitë e ujit.

Pyetje: Cila është rëndësia e satelitit SWOT?

Përgjigje: Sateliti SWOT i sapohapur ofron matje me rezolucion të lartë të dinamikës së oqeanit, duke i lejuar shkencëtarët të vëzhgojnë veçori në shkallë të imët që më parë ishin të paarritshme, duke kontribuar në një kuptim më të mirë të funksionimit të ndërlikuar të oqeanit.