Elektrone me energji të lartë nga Toka të lidhura me formimin e ujit në Hënë

Një studim i fundit i udhëhequr nga një studiues planetar nga Universiteti i Hawait në Manoa ka zbuluar një zbulim novator rreth origjinës së ujit në Hënë. Studiuesit zbuluan se elektronet energjike në fletën e plazmës së Tokës luajnë një rol të rëndësishëm në proceset e erozionit në sipërfaqen e Hënës, duke kontribuar potencialisht në krijimin e ujit. Gjetjet e tyre u publikuan në revistën Nature Astronomy.

Përqendrimi dhe shpërndarja e ujit në Hënë janë vendimtare për të kuptuar formimin dhe zhvillimin e tij. Për më tepër, ky zbulim mund të hedhë dritë mbi origjinën e akullit të ujit që gjendet në rajonet me hije të përhershme në Hënë.

Fusha magnetike e Tokës, e njohur si magnetosfera, mbron planetin tonë nga moti hapësinor dhe rrezatimi i dëmshëm nga Dielli. Ndërveprimi midis erës diellore dhe magnetosferës krijon një bisht magnetik të zgjatur të quajtur fletë plazma, e cila përmban elektrone dhe jone me energji të lartë. Këto grimca mund të vijnë si nga Toka ashtu edhe nga era diellore.

Studimet e mëparshme u përqendruan në ndikimin e joneve me energji të lartë nga era diellore në motin hapësinor të trupave qiellorë si Hëna. Megjithatë, ky hulumtim i ri nxjerr në pah rolin e elektroneve energjetike nga Toka në proceset e erozionit në sipërfaqen hënore. Studiuesit analizuan të dhënat e sensorëve në distancë të marra nga instrumenti Moon Mineralogy Mapper gjatë misionit të Indisë Chandrayaan-1 për të studiuar ndryshimet në formimin e ujit ndërsa Hëna lëvizte nëpër bishtin magnetik të Tokës.

Çuditërisht, vëzhgimet treguan se formimi i ujit në bishtin magnetik të Tokës ishte i ngjashëm me atë kur Hëna ishte jashtë bishtit magnetik, ku bombardohet me erë diellore. Kjo sugjeron që mund të ketë procese formimi shtesë ose burime të reja uji që nuk lidhen drejtpërdrejt me erën diellore. Studiuesit spekulojnë se rrezatimi nga elektronet me energji të lartë mund të jetë përgjegjës për këto efekte.

Lidhja midis Tokës dhe Hënës përsa i përket formimit të ujit dhe evolucionit sipërfaqësor ende nuk është kuptuar plotësisht. Hulumtime të mëtejshme, duke përfshirë misionet hënore nën programin Artemis të NASA-s, do të jenë të nevojshme për të monitoruar rrethinën e plazmës dhe praninë e ujit në sipërfaqen polare hënore gjatë fazave të ndryshme të udhëtimit të Hënës nëpër magnetobishtin e Tokës.

Burimet:

– Universiteti i Hawait në Manoa, Astronomia e Natyrës