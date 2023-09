Eksoplaneti i çuditshëm ultra i dendur Gliese 367 b

Zbulimi i ekzoplaneteve ka thelluar të kuptuarit tonë për universin dhe ka sfiduar teoritë tona ekzistuese të formimit planetar. Ndër ekzoplanetët e shumtë të kataloguar, Gliese 367 b, i njohur gjithashtu si Tahay, spikat si një top i çuditshëm. Është klasifikuar si një planet i Periudhës Ultrashort (USP) për shkak të periudhës së tij jashtëzakonisht të shkurtër orbitale prej vetëm 7.7 orësh. Ajo që e bën Gliese 367 b edhe më intrigues është përbërja e tij ultra e dendur, me një dendësi pothuajse dyfishin e asaj të Tokës.

Elisa Goffo, autorja kryesore e një studimi të fundit të kryer në Universitetin e Torinos, e krahason Gliese 367 b me një planet të ngjashëm me Tokën me mantelin shkëmbor të zhveshur. Kjo sugjeron që planeti është i përbërë kryesisht nga hekuri. Hulumtimi, i titulluar "Kompania për densitetin ultra të lartë, periudhën ultra të shkurtër të Nën-Tokës GJ 367 b: Zbulimi i dy planetëve shtesë me masë të ulët në 11.5 dhe 34 ditë", jo vetëm që përpunon matjet e masës së Gliese 367 b dhe rreze por gjithashtu zbulon praninë e dy planetëve vëllezër.

Zbulimi i Gliese 367 b u bë duke përdorur të dhëna nga Sateliti i Anketimit Transit të Ekzoplanetit (TESS) në vitin 2021. Megjithatë, studimi i fundit përdori spektrografin me shpejtësi të lartë radiale të planetit (HARPS) në Observatorin Jugor Evropian për të marrë matje më të sakta. . Studiuesit zbuluan se Gliese 367 b ka një rreze prej 70 përqind të Tokës dhe një masë prej 63 përqind të Tokës, duke e bërë atë dy herë më të dendur se planeti ynë.

Dendësia e pazakontë e Gliese 367 b sugjeron se ka të ngjarë të jetë bërthama e një planeti dikur më të madh, pasi ka humbur mantelin e tij shkëmbor nga një ngjarje katastrofike ose nga përplasjet me protoplanetë të tjerë gjatë formimit të tij. Një mundësi tjetër është që Gliese 367 b të jetë mbetja e një gjiganti gazi që migroi afër yllit të tij, duke rezultuar në zhveshjen e atmosferës së tij.

Studimi zbuloi gjithashtu ekzistencën e dy planeteve shtesë në sistem, Gliese 367 c dhe d, gjë që mbështet më tej idenë se planetët e Periudhës Ultrashort gjenden shpesh në sisteme me planetë të shumtë. Këta planetë shoqërues, megjithëse rrotullohen afër yllit si Gliese 367 b, kanë masa më të ulëta. Prania e planetëve të vëllezërve ofron të dhëna të rëndësishme për të kuptuar procesin e formimit të Gliese 367 b.

Hulumtimi i kryer nga Goffo dhe kolegët e saj kontribuon në njohuritë tona për ekzoplanetet dhe gamën e larmishme të përbërjeve planetare që gjenden në univers. Gjetjet e këtij studimi kanë implikime për të kuptuarit tonë të formimit planetar dhe skenarët e mundshëm të formimit që krijuan planetin e çuditshëm ultra të dendur Gliese 367 b.

Burimet:

– “Kompania për Dendësinë Ultra të Lartë, Periudha Ultra e Shkurtër Nëntokë GJ 367 b: Zbulimi i Dy Planeteve Shtesë me masë të ulët në 11.5 dhe 34 Ditë.”

– Elisa Goffo, Universiteti i Torinos