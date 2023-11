EARTH merr një mesazh novator në hapësirën e thellë nëpërmjet komunikimit me lazer

By

Toka ka bërë kontakt me hapësirën e thellë në një arritje novatore për komunikimet e bazuara në hapësirë. Anija kozmike Psyche e NASA-s, e pajisur me një sistem eksperimental të komunikimit optik, ka transmetuar me sukses një mesazh përsëri në Tokë nga afro 10 milionë milje larg, që është afërsisht 40 herë distanca midis Tokës dhe Hënës. Ky moment historik i rëndësishëm shënon demonstrimin më të largët ndonjëherë të komunikimeve optike.

Objektivi kryesor i eksperimentit Deep Space Optical Communications (DSOC) të NASA-s është të sigurojë misionet e ardhshme hapësinore me aftësinë për të transmetuar të dhëna me ritme shumë më të larta. Duke përdorur lazer afër infra të kuqe, DSOC synon të arrijë shpejtësi të transmetimit të të dhënave 10 deri në 100 herë më të mëdha se sistemet aktuale të frekuencave radio moderne të përdorura në anijen kozmike. Përdorimi i dritës afër infra të kuqe lejon valë më kompakte, duke u mundësuar stacioneve tokësore të marrin një vëllim më të madh të dhënash.

Testi i suksesshëm përfshinte një observator që lëshonte një rreze lazer në qiell, e cila u mor nga anija kozmike Psyche si një referencë treguese. Anija kozmike më pas drejtoi lazerin e vet përsëri në Tokë. Sinjali, i përbërë nga grimca drite të quajtura fotone, u dekodua nga një observator pranues në San Diego County. Edhe pse fotoneve afër infra të kuqe u deshën rreth 50 sekonda për të udhëtuar nga Psyche në Tokë gjatë provës, në distancën e tij më të largët, udhëtimi pritet të zgjasë rreth 20 minuta.

Ky zbulim në komunikimin lazer hap mundësi të reja për misionet e ardhshme hapësinore. Mund t'i mundësojë anijes kozmike të transmetojë imazhe me cilësi të lartë dhe potencialisht edhe të transmetojë video në kohë reale nga hapësira e thellë. Vizioni i NASA-s përfshin përdorimin e komunikimeve optike për t'u siguruar astronautëve në Mars aftësinë për të komunikuar përmes videos. Suksesi i DSOC hap rrugën për një të ardhme më të pasur me të dhëna në eksplorimin e hapësirës.

FAQ:

Pyetje: Cili është objektivi kryesor i eksperimentit DSOC të NASA-s?

Përgjigje: Objektivi kryesor është t'u sigurojë misioneve të ardhshme të NASA-s mjetet për të transmetuar të dhëna me ritme shumë më të larta.

Pyetje: Si lehtëson drita afër infra të kuqe shpejtësi më të lartë të transmetimit të të dhënave?

Përgjigje: Drita afër infra të kuqe lejon që të dhënat të paketohen në valë më të forta, duke u mundësuar stacioneve tokësore të marrin më shumë të dhëna.

Pyetje: Cila ishte rëndësia e testit të fundit?

Përgjigje: Testi i fundit shënoi herën e parë që komunikimi optik u demonstrua përtej Hënës.

Pyetje: Cilat janë aplikimet e mundshme të kësaj teknologjie përparimtare?

Përgjigje: Ky zbulim mund të lejojë transmetimin e imazheve me cilësi më të lartë dhe madje edhe video në kohë reale nga hapësira e thellë.