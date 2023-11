Përparim i ri në komunikimin në hapësirë: Lazer i dërguar nga anija kozmike Psyche

By

Në një arritje novator, Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) së fundmi arriti diçka që nuk është bërë kurrë më parë në fushën e komunikimit hapësinor. Ata lëshuan me sukses një lazer nga anija kozmike Psyche, e vendosur afërsisht 10 milionë milje larg nga Toka, në Kaliforninë Jugore. Kjo ngjarje historike shënon një hap të rëndësishëm drejt avancimit të eksplorimit të hapësirës, ​​veçanërisht në lidhje me misionet e ardhshme me njerëz në Mars.

Projekti Deep Space Optical Communications (DSOC) i NASA-s ishte përgjegjës për dërgimin e lazerit infra të kuqe të koduar me të dhëna testimi në një distancë të madhe në vetëm 50 sekonda. Lazeri u emetua nga anija pa pilot Psyche, e cila u nis në tetor dhe aktualisht është në rrugë për të hetuar një kometë të mbushur me metal në brezin asteroid midis Marsit dhe Jupiterit. Lazeri u mor nga teleskopi Hale në Observatorin Palomar të Caltech, duke e bërë atë demonstrimin më të largët të komunikimit optik të arritur ndonjëherë.

Drejtori i Demonstrimeve të Teknologjisë në NASA, Trudy Kortes, theksoi rëndësinë e kësaj arritjeje në hapjen e rrugës për eksplorimin e thellë të hapësirës. Duke arritur këtë "dritë të parë", shkencëtarët dhe inxhinierët po përparojnë drejt zhvillimit të komunikimeve me shpejtësi më të lartë të të dhënave që mund të transmetojnë informacion shkencor, imazhe me definicion të lartë dhe video të transmetimit. Këto përparime janë jetike pasi NASA synon dërgimin e njerëzve në Mars, i cili konsiderohet të jetë kërcimi tjetër i madh i njerëzimit.

Ndërsa rrezja lazer përshkoi një distancë të pabesueshme, është e rëndësishme të theksohet se ky nuk ishte një komunikim jashtëtokësor. Pavarësisht fantazive fantastiko-shkencore, nuk pati asnjë kontakt me jetën aliene gjatë kësaj ngjarjeje historike.

FAQ:

Pyetje: Sa larg udhëtoi rrezja lazer e NASA-s?

Përgjigje: Rrezja lazer u transmetua nga anija kozmike Psyche, e vendosur 10 milionë milje larg nga Toka, në Kaliforninë Jugore.

Pyetje: Cili është qëllimi i projektit Deep Space Optical Communications (DSOC)?

Përgjigje: Projekti DSOC synon të zhvillojë komunikime optike me shpejtësi të lartë për eksplorimin e hapësirës, ​​duke mundësuar transmetimin e sasive të mëdha të të dhënave midis Tokës dhe anijes kozmike.

Pyetje: Cila është rëndësia e kësaj arritjeje?

Përgjigje: Kjo arritje përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt rritjes së aftësive të komunikimit në hapësirë, të cilat do të jenë vendimtare për misionet e ardhshme me njerëz në Mars dhe përpjekjet e tjera të eksplorimit të hapësirës së thellë.