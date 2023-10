Unazat e pemëve tregojnë dëshmi të stuhisë ekstreme diellore që mund të shkatërrojë qytetërimin sot

By

Shkencëtarët kanë zbuluar prova të një stuhie ekstreme diellore që ndodhi afërsisht 14,300 vjet më parë, sipas një analize të unazave të pemëve të lashta të gjetura në Alpet Franceze. Rritja e niveleve të radiokarbonit të gjetur në unazat e pemëve tregon se kjo ishte stuhia më e madhe diellore e regjistruar ndonjëherë nga shkencëtarët.

Nëse një ngjarje e ngjashme do të ndodhte sot, ajo mund të kishte pasoja katastrofike për qytetërimin njerëzor. Rrjeti i energjisë elektrike mund të jetë jashtë linje për muaj të tërë, duke shkaktuar ndërprerje të shumta dhe duke dëmtuar infrastrukturën tonë. Sistemet e komunikimit, si satelitët, mund të dëmtohen përgjithmonë, duke i lënë ata të papërdorshëm. Astronautët gjithashtu do të përballeshin me rreziqe të rënda nga rrezatimi.

Ky zbulim shërben si një paralajmërim për të ardhmen, duke theksuar ndikimin e mundshëm të stuhive ekstreme diellore në Tokë. Për të mbrojtur veten nga ngjarje të ngjashme, nevojiten kërkime të mëtejshme për të kuptuar se si dhe pse ndodhin ato. Shkencëtarët kanë identifikuar tashmë nëntë stuhi diellore ekstreme, duke përfshirë ato që ndodhën në 993 pas Krishtit dhe 774 pas Krishtit. Megjithatë, stuhia e sapo zbuluar ishte dy herë më e fuqishme se ato.

Studimi i këtyre stuhive diellore është sfidues pasi ato mund të kuptohen vetëm në mënyrë indirekte. Matjet e drejtpërdrejta instrumentale të aktivitetit diellor kanë qenë të mundshme vetëm që nga shekulli i 17-të. Matjet e radiokarbonit të marra nga unazat e pemëve dhe bërthamat polare të akullit ofrojnë njohuritë më të mira për sjelljen e Diellit në të kaluarën e largët.

Stuhia diellore më e njohur e vëzhguar nga shkencëtarët është Ngjarja Carrington në 1859. Megjithatë, stuhia e sapo zbuluar dhe ngjarje të tjera të Miayake do të kishin qenë dukshëm më të fuqishme. Ngjarjet Miayake u identifikuan duke analizuar pemët antike të fosilizuara dhe duke studiuar radiokarbonin e pranishëm në to.

Ky hulumtim nënvizon urgjencën e zhvillimit të strategjive për të mbrojtur infrastrukturën dhe teknologjinë tonë nga efektet shkatërruese të stuhive ekstreme diellore. Duke kuptuar sjelljen e Diellit dhe potencialin e tij për këto ngjarje, ne mund të ndërmarrim hapa për të zbutur rreziqet që ato paraqesin për mënyrën tonë moderne të jetesës.

Burimet:

