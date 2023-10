Kërkohen tre burra për t'i dhënë birrë me forcë Python-it të mbrojtur në Afrikën e Jugut

By

Një incident shqetësues në Afrikën e Jugut ka bërë që autoritetet të kërkojnë për tre burra që dyshohet se kanë ushqyer me forcë një piton të mbrojtur me lager. Incidenti, i cili ndodhi në një vend të pazbuluar, ka ngjallur zemërim në mesin e aktivistëve të të drejtave të kafshëve dhe konservatorëve.

Sipas ekspertëve, akti i të ushqyerit me birrë të pitonit është jo vetëm mizor, por edhe jashtëzakonisht i dëmshëm për shëndetin e zvarranikëve. Lager, duke qenë një pije alkoolike, dihet se përmban sasi të larta të etanolit. Kur konsumohet nga kafshët, veçanërisht ato që nuk janë mësuar me të, etanoli mund të shkaktojë dëmtime të rënda të brendshme, duke rezultuar shpesh në dështim të organeve dhe vdekje.

Pitoni i përfshirë në këtë incident është një specie e mbrojtur, që do të thotë se është e paligjshme të dëmtohet ose ndërhyhet në të në çfarëdo mënyre, duke përfshirë edhe ushqyerjen me forcë me alkool. Kjo specie gjarpërinjsh luan një rol jetik në ekosistem, duke ruajtur ekuilibrin duke kontrolluar popullatat e brejtësve.

Autoritetet e Afrikës së Jugut po e marrin seriozisht këtë çështje dhe po kërkojnë në mënyrë aktive tre personat përgjegjës. Organizatat e mirëqenies së kafshëve po i bëjnë thirrje kujtdo që ka informacion në lidhje me incidentin të dalë dhe të ndihmojë në hetimin.

Është e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi për rëndësinë e respektimit dhe mbrojtjes së jetës së egër. Ky incident shërben si një kujtesë për nevojën për rregulla më të rrepta dhe dënime më të ashpra për ata që përfshihen në akte të tilla mizore ndaj kafshëve.

Si përfundim, ushqyerja me forcë e një pitoni të mbrojtur në Afrikën e Jugut ka tronditur dhe zemëruar shumë njerëz. Efektet e dëmshme të alkoolit tek kafshët, së bashku me statusin e mbrojtur të gjarprit, nxjerrin në pah nevojën për rritje të edukimit dhe zbatimit të ligjeve që lidhen me mirëqenien e kafshëve.

Përkufizime:

– Python: Një gjarpër i madh jo helmues që gjendet në Afrikë, Azi dhe Australi.

– Lager: Një lloj birre që i nënshtrohet fermentimit dhe plakjes së ftohtë.

Burimet:

– Artikulli origjinal nga Jamie Pyatt, botuar më 20 tetor 2023.