Spektrat e Transmetimit të GJ 1132 b: Vështrime të reja nga Vëzhgimet e JWST

By

Kërkimi për atmosferat e planetëve shkëmborë me teleskopin hapësinor James Webb (JWST) është fokusuar kryesisht në planetët që kalojnë tranzit te xhuxhët M. Këta planetë ofrojnë raporte të favorshme të madhësisë planet-yll, të cilat përmirësojnë zbulimin e veçorive atmosferike. Sidoqoftë, për shkak të fuqisë së sinjalit të ngjashëm të veçorive atmosferike dhe performancës me një kalim të vetëm të JWST, nevojiten vëzhgime të shumta për të konfirmuar çdo gjetje.

Në një studim të fundit, studiuesit paraqesin dy vëzhgime tranzite të planetit shkëmbor GJ 1132 b duke përdorur instrumentin JWST NIRSpec G395H. Duke mbuluar një gamë gjatësi vale prej 2.8-5.2 μm, këto vëzhgime synonin të hidhnin dritë mbi përbërjen atmosferike të planetit. Vëzhgimet e mëparshme me instrumentin WFC3 të Teleskopit Hapësinor Hubble dhanë rezultate jo bindëse, me prova kontradiktore për një atmosferë ose një spektër pa tipare.

Të dhënat e JWST zbuluan dallime të rëndësishme midis dy vizitave. Gjatë një tranziti, spektri ishte në përputhje me një atmosferë të dominuar nga H2O, me gjurmë të CH4 dhe N2O. Përndryshe, sinjali mund t'i atribuohet ndotjes yjore nga njolla yjesh të pa fshehura. Nga ana tjetër, spektri i marrë gjatë tranzitit të dytë dukej pa tipare. Asnjëra nga vizitat nuk mbështeti praninë e raportuar më parë të HCN në atmosferën e GJ 1132 b. Ndryshimet e vërejtura midis vizitave nuk mund të shpjegohen me ndryshueshmërinë atmosferike ose efektet instrumentale.

E rëndësishmja, studiuesit gjithashtu analizuan spektrat yjor jashtë tranzitit dhe nuk gjetën asnjë provë të ndryshimit të inhomogjenitetit yjor midis vizitave, të cilat ishin të ndara me vetëm 8 ditë. Për më tepër, nuk u identifikuan dallime të rëndësishme në efektet sistematike instrumentale. Shpjegimi më i besueshëm për mospërputhjet e vëzhguara është zhurma e rastësishme që ndikon në analizën e të dhënave.

Këto vëzhgime të reja ofrojnë njohuri të vlefshme në spektrat e transmetimit të GJ 1132 b dhe nxjerrin në pah sfidat që lidhen me zbulimin dhe karakterizimin e atmosferave të ekzoplaneteve shkëmbore. Studime të mëtejshme me JWST dhe observatorë të tjerë të ardhshëm do të vazhdojnë të zgjerojnë të kuptuarit tonë për atmosferat e ndryshme të pranishme në popullatën ekzoplanete.

Burimet:

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)