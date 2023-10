A e nxit urbanizimi evolucionin e bimëve? Hetimi i efekteve të ishujve të nxehtësisë urbane në variacionin e ngjyrës së gjetheve

Urbanizimi ka transformuar sipërfaqe të mëdha toke në Tokë, duke krijuar habitate të krijuara nga njeriu të njohur si mjedise urbane. Këto mjedise imponojnë presione selektive mbi banorët e tyre, duke përfshirë ekspozimin ndaj sipërfaqeve që mbajnë nxehtësinë që formojnë ishujt e nxehtësisë urbane. Ndërsa kërkimet e mëparshme kanë eksploruar ndikimin e stresit të nxehtësisë urbane në evolucionin e kafshëve, efektet e tij tek bimët mbeten kryesisht të paeksploruara.

Për të kapërcyer këtë boshllëk kërkimor, një ekip studiuesish të udhëhequr nga profesori i asociuar Yuya Fukano nga Universiteti Chiba në Japoni hetuan se si ishujt e nxehtësisë urbane ndikojnë në ngjyrat e gjetheve të Oxalis corniculata, një bimë e njohur zakonisht si lëpushka zvarritëse. Kjo bimë shfaq variacione në ngjyrën e gjetheve, duke filluar nga e gjelbra në të kuqe, dhe gjendet në hapësirat urbane dhe jourbane në mbarë botën. Studimet e mëparshme sugjerojnë se këto variacione ngjyrash veprojnë si përshtatje evolucionare për të mbrojtur bimën nga stresi mjedisor, me pigmente të kuqe në gjethe që mendohet se zbusin nxehtësinë dhe dëmtimet e shkaktuara nga drita.

Nëpërmjet vëzhgimeve në terren të kryera në rajonet urbane dhe jourbane në shkallë lokale, peizazhore dhe globale, studiuesit zbuluan se variantet me gjethe të kuqe të rrëshqitjes zvarritëse zakonisht gjendeshin pranë sipërfaqeve të papërshkueshme në zonat urbane, ndërsa variantet me gjethe jeshile ishin dominuese në hapësira të gjelbërta. Ky model gjeografik ishte i qëndrueshëm në të gjithë globin, duke konfirmuar një lidhje midis urbanizimit dhe variacioneve të ngjyrave të gjetheve në rrëshqanorët e drurit.

Eksperimente të mëtejshme u kryen për të përcaktuar sasinë e përfitimeve adaptive të këtyre variacioneve të ngjyrave të gjetheve. Rezultatet treguan se variantet me gjethe të kuqe shfaqën ritme superiore të rritjes dhe efikasitet më të lartë fotosintetik në temperatura të larta, ndërsa variantet me gjethe jeshile lulëzuan në temperatura më të ulëta. Variantet me gjethe të kuqe shfaqën tolerancë më të lartë ndaj stresit dhe ishin më konkurrues në zonat urbane me densitet të ulët të bimëve, ndërsa variantet me gjethe jeshile lulëzuan në zona të gjelbra të harlisura.

Analizat gjenetike treguan se varianti me gjethe të kuqe të O. corniculata mund të ketë evoluar shumë herë nga bima stërgjyshore me gjethe jeshile. Ky hulumtim ofron njohuri të vlefshme për evolucionin e vazhdueshëm në zonat urbane dhe thekson rëndësinë e të kuptuarit të përshtatjes së bimëve në ishujt urbanë të nxehtësisë për prodhimin e qëndrueshëm të të korrave dhe dinamikën e ekosistemit.

Nevojiten kërkime të mëtejshme për të eksploruar tipare të tjera të bimëve përtej ngjyrës së gjetheve për një kuptim gjithëpërfshirës të përshtatjes së bimëve në ishujt e nxehtësisë urbane.

Burimi: Yuya Fukano et al, Nga e gjelbra në të kuqe: Stresi i nxehtësisë urbane nxit evolucionin e ngjyrës së gjetheve. Përparimet e shkencës (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Universiteti Chiba)