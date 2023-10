A janë planetët me madhësinë e Tokës më të zakonshme rreth xhuxhëve të kuq? Ndoshta jo

By

Kërkimi për ekzoplanete potencialisht të banueshme shpesh fokusohet në botët me madhësinë e Tokës, duke pasur parasysh se Toka është i vetmi planet i njohur i banueshëm. Eksitimi i kohëve të fundit rrethoi zbulimin e shtatë planetëve të madhësisë së Tokës që rrotullohen rreth një ylli xhuxh të kuq në sistemin TRAPPIST-1, duke çuar në spekulime se planetë të tillë mund të jenë më të zakonshëm rreth xhuxhëve të kuq në krahasim me yjet e ngjashëm me Diellin. Megjithatë, studimet e reja sugjerojnë të kundërtën.

Gjuetia për ekzoplanetet filloi me teleskopin hapësinor Kepler të NASA-s, i cili identifikoi gati 5,000 ekzoplanete, me mijëra të tjerë në pritje të konfirmimit. Gjetjet fillestare nga Kepleri treguan se ekzoplanetet e madhësisë së Tokës në zonat e banueshme ishin më të përhapura rreth xhuxhëve M (xhuxhët e kuq). Megjithatë, me kalimin e kohës, u ngritën dyshime për saktësinë e të dhënave të Keplerit.

Studimi i fundit, i titulluar "Nuk ka dëshmi për më shumë planetë me madhësinë e Tokës në zonën e banueshme të yjeve të Keplerit M kundrejt yjeve FGK", i autorizuar nga Galen Bergsten nga Universiteti i Arizonës, sfidon supozimet e mëparshme. Ai thekson se zbulimet e besueshme të planetëve të madhësisë së Tokës në zonën e banueshme mbeten të pakapshme, madje edhe për xhuxhët M.

Kepler ishte projektuar për të vëzhguar planetët e madhësisë së Tokës rreth yjeve të ngjashëm me Diellin, por dështimet mekanike ndërprenë monitorimin e tij afatgjatë, duke parandaluar një studim të plotë. Rrjedhimisht, studiuesit duhej të mbështeteshin në të dhënat e kufizuara të Keplerit për të vlerësuar shfaqjen e planetëve të madhësisë së Tokës rreth xhuxhëve të kuq. Studimet e mëparshme sugjeruan një numër të konsiderueshëm të këtyre planetëve, por hulumtimi i ri sugjeron se rezultatet e Keplerit nuk ishin të sakta, duke i bërë normat e vlerësuara të shfaqjes jo të besueshme.

Duke përdorur anijen kozmike Gaia, e cila mat saktësisht vetitë e yjeve, studimi zbulon se shumë nga yjet e Keplerit ishin më të mëdhenj dhe më të nxehtë se sa mendohej më parë. Të dhënat e përmirësuara të Gaia ekspozojnë pasaktësinë e rezultateve të Keplerit dhe më tej minojnë supozimin se planetët e madhësisë së Tokës janë më të zakonshëm rreth xhuxhëve të kuq.

Ndërsa hulumtimi sfidon vlerësimet e mëparshme, është e rëndësishme të theksohet se gjetja e planetëve të ngjashëm me Tokën është sfiduese për shkak të vështirësive në zbulimin e tranziteve rreth xhuxhëve të kuq. Për më tepër, banueshmëria e planetëve xhuxh të kuq është ende një temë pasigurie, duke pasur parasysh potencialin për nivele të larta rrezatimi dhe atmosfera të paqëndrueshme.

Ka shumë më tepër për të mësuar rreth ekzoplaneteve të madhësisë së Tokës, llojeve të ndryshme të yjeve dhe zonave të tyre të banueshme. Ndërsa të dhëna më të sakta bëhen të disponueshme dhe shkencëtarët kryejnë hetime të mëtejshme, kuptimi ynë do të vazhdojë të thellohet. Kërkimi për të përcaktuar prevalencën e planetëve të madhësisë së Tokës në zonat e banueshme mbetet në vazhdim, si rreth xhuxhëve të kuq, ashtu edhe rreth yjeve të ngjashëm me Diellin.

Burimet:

