Gjuetia komerciale e balenave në shekullin e 20-të çoi në humbjen e diversitetit gjenetik te balenat, zbulon studimi

Një studim i fundit i kryer nga studiues në Universitetin Shtetëror të Oregonit ka zbuluar ndikimin e qëndrueshëm të gjuetisë komerciale të balenave në diversitetin gjenetik të popullatave të sotme të balenave. Studimi krahasoi mostrat e ADN-së të nxjerra nga kockat e balenave të gjetura pranë stacioneve të braktisura të balenave në ishullin e Georgias Jugore në Oqeanin Atlantik jugor me ADN-në nga popullatat bashkëkohore të balenave. Studiuesit zbuluan prova të forta të humbjes së linjës së ADN-së së nënës midis balenave blu dhe gunga.

Linjat e gjakut të nënës janë thelbësore për kujtesën kulturore të balenave, duke përfshirë njohuritë për vendndodhjet e ushqimit dhe mbarështimit që kalojnë nga një brez në tjetrin. Humbja e prejardhjes së nënës nënkupton humbjen e kësaj njohurie jetike. Gjetjet, të publikuara në Journal of Heredity, hedhin dritë mbi pasojat e rëndësishme të gjuetisë komerciale të balenave.

Ishulli i Gjeorgjisë Jugore, i vendosur afërsisht 800 milje në juglindje të ishujve Falkland, ishte shtëpia e disa stacioneve të gjuetisë së balenave nga fillimi i shekullit të 20-të deri në vitet 1960. Gjatë kësaj periudhe, mbi 2 milionë balena u vranë në hemisferën jugore, duke përfshirë 175,000 pranë ishullit të Gjeorgjisë Jugore. Ishulli ende dëshmon për këtë masakër, me eshtra të shumta balene të ruajtura të shpërndara në sipërfaqen e tij.

Ndërsa popullatat e balenave në Atlantikun e Jugut kanë filluar të rikuperohen që nga ndërprerja e gjuetisë komerciale të balenave, shikimet e balenave pranë ishullit të Gjeorgjisë Jugore mbeten të rralla, duke sugjeruar mundësinë e zhdukjeve të lokalizuara. Mungesa e balenave për gjashtë dekada tregon një humbje të kujtesës kulturore, me numrin aktual të vogël të balenave që potencialisht rizbulojnë bazat e tyre historike të ushqimit.

Studimi analizoi ADN-në e nxjerrë nga kockat e balenave të gjetura në ishullin e Gjeorgjisë Jugore, duke u fokusuar në balenat me gunga, blu dhe fin. Ndërsa diversiteti gjenetik midis këtyre balenave mbetet i lartë, studiuesit zbuluan një humbje të linjës së ADN-së së nënës në popullatat blu dhe gunga. Megjithatë, për shkak të disponueshmërisë së kufizuar, ata nuk ishin në gjendje të zbulonin dallimet në diversitet midis mostrave të ADN-së para dhe pas gjuetisë së balenave nga balenat me fije të Hemisferës Jugore.

Duke pasur parasysh se disa lloje balenash mund të jetojnë deri në 100 vjet, ekziston mundësia që balenat e sotme të ishin gjallë gjatë epokës së gjuetisë së balenave. Ndërsa këto balena zhduken, ekziston rreziku i humbjes së mëtejshme të prejardhjes së nënës. Prandaj, ruajtja e informacionit gjenetik nga popullatat ekzistuese të balenave është thelbësore.

Studimi thekson rëndësinë e të kuptuarit të së kaluarës dhe ruajtjes së informacionit gjenetik. Me ndryshimin e klimës që çon në rritje të temperaturave, ADN-ja në kockat e balenës në ishullin e Gjeorgjisë Jugore mund të përkeqësohet me kalimin e kohës. Ruajtja e kësaj historie gjenetike pafundësisht do t'i ndihmojë studiuesit të rindërtojnë historinë e popullatave të balenave dhe të kuptojnë ndikimin e vërtetë të aktiviteteve të kaluara të gjuetisë së balenave.

Burimi: Instituti i Gjitarëve Detar i Universitetit Shtetëror të Oregonit