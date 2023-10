Nova e mundshme u zbulua në Messier 31

By

Përmbledhje: Një nova e mundshme është zbuluar në Messier 31, e njohur gjithashtu si galaktika Andromeda. Ky zbulim u bë gjatë një studimi të vazhdueshëm të Messier 31 dhe Messier 33 nga ekipi në Projektin Virtual Telescope. Nova u pa për herë të parë më 1 tetor 2023, duke përdorur imazhe të kapura nga një astrograf 250mm-f/4.5. Vëzhgimet vijuese konfirmuan ekzistencën e burimit dhe treguan se ai ishte pak më i ndritshëm se në kohën e zbulimit. Tani nevojitet spektroskopia për të përcaktuar përfundimisht natyrën e këtij objekti kalimtar.

Zbulimi i nova-s së mundshme në Messier 31 u bë kur ekipi në Projektin Virtual Telescope krahasoi imazhet e reja të kapura me ato të arkivuara të marra disa javë më parë. Objekti kalimtar ndodhej në pjesën jugperëndimore të galaktikës Andromeda, me koordinatat në RA: 00 40 29.67 dhe Dhjetor: +40 51 41.4. Magnituda e tij u vlerësua të ishte R=17.9.

Për të verifikuar nëse ky ishte një objekt i njohur, ekipi kërkoi katalogë të ndryshëm, por nuk gjeti burime në atë pozicion. Kjo i bëri ata të klasifikonin kalimtarin si një nova të mundshme në M31 dhe ta raportonin atë në Byronë Qendrore për Telegramet Astronomike (CBAT).

Vëzhgime të mëtejshme u kryen natën e ardhshme, të cilat konfirmuan ekzistencën e burimit dhe treguan se ai ishte pak më i ndritshëm se sa u vëzhgua fillimisht. Një imazh me rezolucion më të lartë i marrë me njësinë robotike C14 ndau qartë kalimtarin nga një yll aty pranë. Një animacion që krahason imazhin e 2 tetorit me një nga 11 shtatori 2023, theksoi pamjen e kalimtarit.

Për të përcaktuar përfundimisht natyrën e këtij objekti, kërkohet spektroskopi. Ekipi planifikon të vazhdojë vëzhgimin dhe studimin e këtij burimi për aq kohë sa ai të mbetet i dukshëm.

Burimi: Virtual Telescope Project