Kompleksi dinuklear i ruteniumit mundëson reduktimin fotokatalitik shumë selektiv të CO2

Studiuesit në Universitetin e Tsukuba kanë bërë përparim të rëndësishëm në fushën e energjisë së rinovueshme duke zhvilluar një kompleks rutenium dynuklear (Ru) që vepron si një fotokatalizator efikas për konvertimin e CO2 në monoksid karboni (CO). Ky zbulim premton shumë për trajtimin e varfërimit të lëndëve djegëse fosile dhe luftimin e ngrohjes globale.

Ngjashëm me procesin e fotosintezës në bimë, shndërrimi dhe ruajtja e energjisë diellore në energji kimike janë vendimtare për adresimin e sfidave mjedisore. Ekipi përdori vetitë e fuqishme fotokatalitike të kompleksit dinuklear Ru për të arritur një reaksion reduktimi shumë efikas të CO2, duke rezultuar në një selektivitet prej mbi 99% për CO.

Për të kryer eksperimentin, një përzierje e dimetilacetamidit dhe ujit, që përmban kompleksin dinuklear Ru si një fotokatalizator dhe një agjent reduktues sakrifikues, u ekspozua ndaj dritës me një gjatësi vale qendrore prej 450 nm në një atmosferë CO2. Pas 10 orësh, i gjithë agjenti reduktues u konsumua dhe CO2 u shndërrua me sukses në CO.

Studiuesit përcaktuan se rendimenti kuantik maksimal i reaksionit në 450 nm ishte 19.7%. Çuditërisht, reduktimi fotokatalitik i CO2 vazhdoi me efikasitet të jashtëzakonshëm, edhe kur përqendrimi fillestar i CO2 në fazën e gazit u reduktua në 1.5%. Kjo tregon se pothuajse i gjithë CO2 i futur mund të shndërrohet në CO.

Stabiliteti i zgjeruar i kompleksit dinuklear Ru të zhvilluar rishtazi i atribuohet efektit të fortë chelating të ligandit të përdorur. Dy pjesët komplekse Ru të kompleksit përfshihen në fotosensibilizimin, duke rritur më tej stabilitetin e tij në kushtet e reagimit.

Studiuesit synojnë të rrisin më tej aktivitetin katalitik të kompleksit Ru për të krijuar një sistem reagimi të aftë për të drejtuar në mënyrë efikase procesin e reduktimit të CO2, edhe në përqendrime më të ulëta të CO2 ekuivalente me atë të atmosferës së Tokës.

Ky hulumtim hap mundësi të reja për përdorimin e energjisë diellore për të kthyer CO2 në kimikate me vlerë të shtuar dhe ofron një qasje premtuese për të luftuar efektet negative të emetimeve të karbonit.

Burimi: Journal of the American Chemical Society