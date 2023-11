Dinozaurët si të huaj? Eksploroni mundësitë e jetës jashtëtokësore

By

Shkencëtarët kanë qenë prej kohësh të intriguar nga ideja e jetës jashtëtokësore dhe një studim i fundit i botuar në Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ka propozuar një teori magjepsëse - dinosaurët jo vetëm që mund të ekzistojnë në planetë të tjerë, por mund të klasifikohen edhe si alienë. Ndërsa dinosaurët janë zhdukur për më shumë se 65 milionë vjet në Tokë, studiuesit sugjerojnë se duke eksploruar komponimet që ishin të pranishme gjatë epokës së dinosaurëve, por që aktualisht nuk gjenden në planetin tonë, ne mund të jemi në gjendje t'i zbulojmë këto krijesa të lashta diku tjetër.

Studimi tregon për një element kyç që mund të çojë në një zbulim novator - nivelet e oksigjenit. Ndërsa nivelet aktuale të oksigjenit në Tokë janë rreth 21 për qind, gjatë kohës së dinosaurëve, ai ishte më i lartë, në 30 për qind. Kjo përmbajtje më e lartë e oksigjenit besohet se ka kontribuar në suksesin dhe dominimin e këtyre krijesave parahistorike. Nëse nivele të ngjashme oksigjeni mund të zbulohen në planetë të largët, është e besueshme që mund të gjenden kushte të favorshme për ekzistencën e qenieve të ngjashme me dinosaurët.

Autorja kryesore Rebecca Payne nga Universiteti Cornell thekson rëndësinë e kërkimit të shenjave të një faze fanerozoike, një kohë në historinë e Tokës ku u zhvilluan format komplekse të jetës, duke përfshirë dinosaurët. Periudha fanerozoike përfshin pothuajse të gjithë kohën kur jeta ishte më e avancuar se organizmat njëqelizore. Shkencëtarët besojnë se identifikimi i "gjurmëve të gishtave të lehta" ose shënuesve të ngjashëm në planetë të tjerë mund të tregojë praninë e formave më të avancuara të jetës përtej mikrobeve dhe sfungjerëve.

Bashkautorja Lisa Kaltenegger shpreh shpresën se kërkimi i planetëve me nivele më të larta oksigjeni se Toka mund ta bëjë më të lehtë zbulimin e shenjave të jetës, duke përfshirë mundësinë e dinosaurëve të pazbuluar që nuk kanë ekzistuar kurrë në planetin tonë. Mundësia e gjetjes së dinosaurëve të ngjashëm me alienët do të zgjeronte të kuptuarit tonë për diversitetin dhe evolucionin e jetës në univers.

Ndërsa zbulimi i dinosaurëve jashtëtokësorë mbetet spekulativ, studiuesit nxiten nga perspektiva për të zbuluar misteret e kozmosit dhe për të zgjeruar njohuritë tona për jetën përtej Tokës. Ndjekja e këtyre kërkimeve shkencore përfundimisht mund të revolucionarizojë të kuptuarit tonë për universin dhe vendin tonë brenda tij.

Pyetjet e bëra më shpesh

Pyetje: A ka ndonjë dëshmi të ekzistencës së dinosaurëve në planetë të tjerë?



Përgjigje: Aktualisht, nuk ka asnjë provë përfundimtare të dinozaurëve ose ndonjë forme tjetër jete që ekziston në planetë të tjerë. Studimi i diskutuar sugjeron mundësinë e dinosaurëve jashtëtokësorë bazuar në eksplorimin e komponimeve dhe kushteve që ekzistonin gjatë kohës së dinosaurëve në Tokë.

Pyetje: Si mund të ndikojnë nivelet e oksigjenit në ekzistencën e dinosaurëve?



Përgjigje: Nivelet më të larta të oksigjenit gjatë kohës së dinosaurëve në Tokë besohet se kanë kontribuar në suksesin e tyre. Nëse nivele të ngjashme të oksigjenit gjenden në planetë të tjerë, mund të krijojë kushte të përshtatshme për ekzistencën e krijesave të ngjashme me dinosaurët.

Pyetje: A po kërkojnë shkencëtarët në mënyrë aktive për shenja jete në planetë të tjerë?



Përgjigje: Po, shkencëtarët kanë qenë të angazhuar në kërkimin e jetës jashtëtokësore për shumë vite. Misione të ndryshme dhe iniciativa kërkimore, si kërkimi për ekzoplanete të banueshme, vazhdojnë të eksplorojnë mundësinë e gjetjes së shenjave të jetës përtej Tokës.

Pyetje: A mund të ndryshojë zbulimi i dinosaurëve jashtëtokësorë të kuptuarit tonë për jetën në univers?



Përgjigje: Zbulimi i dinosaurëve jashtëtokësorë ose i ndonjë forme tjetër të avancuar të jetës do të ndikonte ndjeshëm në kuptimin tonë të diversitetit dhe evolucionit të jetës. Kjo do të sugjeronte që jeta mund të jetë shfaqur dhe lulëzuar në mënyrë të pavarur në rajone të ndryshme të universit, duke zgjeruar potencialisht perceptimin tonë për atë që është e mundur.