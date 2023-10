Kometa e Djallit: Një vizitor masiv qiellor që i afrohet tokës

Në hapësirën e madhe të qiellit të natës, kapja e bukurisë befasuese të shirave të meteorëve dhe fluturimeve të rralla të kometave mund të jetë një përvojë shpërblyese për vëzhguesit e qiellit. Ndërsa shirat e meteorëve mund të ndodhin shpesh, shfaqja e kometave është një gjë e rrallë e vërtetë. Sidoqoftë, nëse keni një prirje për mrekullitë qiellore, shënoni kalendarët tuaj për vitin 2024, pasi një kometë e madhe e quajtur 12P/Pons-Brooks është vendosur të bëjë një afrim afër Tokës që do t'ju lërë të mahnitur. E quajtur kometa e djallit për shkak të formës së saj unike si bri, kjo kometë kolosale është dukshëm më e madhe se mali Everest.

Sipas një raporti nga Live Science, më 21 prill 2024, kometa 12P/Pons-Brooks do t'i afrohet jashtëzakonisht Tokës. Me një madhësi prej afërsisht 30 kilometrash, ky vizitor qiellor është i përbërë nga kriomagma—një përzierje akulli, pluhuri dhe gazi. Kometa shpërtheu së fundmi më 5 dhe 7 tetor, duke zbuluar çiftin e saj të veçantë të brirëve. Ky shpërthim shënon shpërthimin e dytë që nga 20 korriku, pas një periudhe të fjetur prej 69 vitesh. Aktualisht rrugës për në sistemin e brendshëm diellor, kometa e Djallit po shkon drejt afrimit të saj më të afërt me diellin.

Gjatë afrimit të saj nga afër, kometa e Djallit do të jetë e dukshme me sy të lirë, megjithëse përdorimi i një teleskopi do të përmirësojë pamjen. Është e rëndësishme të theksohet se, pavarësisht emrit të saj ogurzi, ekspertët na sigurojnë se kometa nuk përbën asnjë kërcënim për Tokën. Pas takimit të saj me planetin tonë, kometa do të vazhdojë udhëtimin e saj drejt skajeve të jashtme të sistemit diellor, duke mbetur e fshehur nga pamja jonë deri në vitin 2095.

Zbulimi i kometës 12P/Pons-Brooks ose Djallit mund t'i atribuohet astronomit Jean-Louis Pons, i cili e vuri re për herë të parë më 12 korrik 1812. E njohur për vullkanet e saj aktive të akullit, kjo kometë është ndër 20 kometat e identifikuara për të ekspozuar. aktiviteti i vazhdueshëm vullkanik. Disa ekspertë madje e krahasojnë formën e saj me anijen kozmike ikonike Millennium Falcon nga seria e filmave Star Wars.

