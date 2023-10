Kometa masive "me brirë" që fluturon drejt tokës

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim befasues që mund të shtojë vitin apokaliptik që ka qenë 2020. Një kometë kolosale, tre herë më e madhe se mali Everest, ka shpërthyer dhe tani po shkon drejt Tokës. Kometa, e njohur si 12P/Pons-Brooks, është një kometë kriovolkanike, e njohur edhe si një vullkan i ftohtë. Ai mat një diametër mahnitës 18.6 milje, i barabartë me madhësinë e një qyteti të vogël.

Ngjarja shpërthyese ndodhi më 5 tetor, duke shënuar shpërthimin e dytë të këtij kubi akulli ndëryjor brenda katër muajve të fundit. Shoqata Astronomike Britanike e zbuloi shpërthimin kur vëzhgoi se kometa dukej shumë më e ndritshme për shkak të dritës së reflektuar nga koma e saj, e cila është re e gazit që rrethon bërthamën e saj.

Shpërthimi rezultoi në formimin e "brirëve" në kometë, të ngjashme me formën e një krijese me brirë apo edhe me anijen kozmike Millennium Falcon nga "Star Wars". Shkaku i këtyre brirëve ende nuk është përcaktuar, por ekspertët spekulojnë se mund të ketë lidhje me formën e veçantë të bërthamës së kometës.

Pavarësisht trajektores së saj alarmante dhe pamjes ogurzezë, nuk ka asnjë kërcënim të menjëhershëm nga 12P/Pons-Brooks. Pritet të arrijë pikën më të afërt me Tokën në prill 2024, duke u bërë i dukshëm me sy të lirë. Pas kësaj, ai do të katapultohet përsëri në sistemin diellor dhe nuk do të kthehet deri në vitin 2095.

Kjo kometë nuk është e vetmja me tendenca shpërthyese. 12P është një nga 20 kometat e njohura me vullkane akulli aktive. Një shembull tjetër i famshëm është 29P/Schwassmann-Wachmann, i cili kohët e fundit pati shpërthimin e tij më të madh në 12 vjet, duke lëshuar rreth 1 milion ton kriomagmë në hapësirë.

Ndërsa perspektiva e një komete masive që të vërshojë drejt Tokës mund të tingëllojë alarmante, shkencëtarët na sigurojnë se nuk ka nevojë për panik ende. Kjo ngjarje qiellore ofron një mundësi magjepsëse për të vëzhguar dhe studiuar kometat ndërsa ato udhëtojnë nëpër sistemin tonë diellor.

Burimet:

– Live Science

– Science Times

– Arkivi i Motit Hapësinor

– SpaceReference.org