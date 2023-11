Historia intriguese dhe sjellja befasuese e kometës 12P/Pons-Brooks

Viti 1812 shënoi shikimin e parë të kometës 12P/Pons-Brooks, kur astronomi francez Jean Louis Pons e zbuloi atë si një objekt pa formë pa bisht. Në javët në vijim, ai fitoi shkëlqim dhe dukshmëri, duke arritur magnitudën 4.0 me një bisht tre gradë deri në shtator. Disa astronomë u përpoqën të llogaritnin orbitën e saj, duke përcaktuar se ajo ishte një kometë periodike me një periudhë prej afërsisht 65 deri në 75 vjet.

Me shpejtësi në 1883, kur vëzhguesi amerikan i kometës William R. Brooks e rizbuloi kometën gjatë kërkimit të tij për kometat. Fillimisht i zbehtë, ai pësoi shpërthime të papritura në shkëlqim, duke u transformuar nga magnituda 11.0 në 8.0 dhe duke u bërë i dukshëm me sy të lirë. Skicat e detajuara zbuluan një bërthamë me avionë në formë patkoi që dilnin prej saj. Kometa bëri afrimin e saj më të afërt me diellin në janar 1884 dhe gradualisht u zbeh, duke u zhdukur në qershor të atij viti.

Në vitet që pasuan, llogaritjet orbitale treguan për një kthim të mundshëm në 1954. Kometa u rizbulua në vitin 1953, me shpërthime të dukshme në shkëlqim që e bënë atë 100 herë më të ndritshme gjatë natës. Ai arriti pikën e tij më të afërt me diellin, i njohur si perihelion, më 22 maj 1954. Pas perihelionit, ai u bë më i dukshëm nga hemisfera jugore.

Kometa 12P/Pons-Brooks ndjek një orbitë eliptike, me perihelion që është afërsisht tre të katërtat e distancës nga Toka në Diell. Kjo orbitë është e ngjashme me atë të kometës së Halley. Për më tepër, kometat 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf dhe 20D/Westphal, megjithëse të zhdukura, ndajnë orbita të ngjashme, duke u dhënë atyre titullin e familjes së kometave të Neptunit.

Vitet e fundit, kometa 12P/Pons-Brooks ka tërhequr vëmendjen për ndriçimet e saj të papritura. E rikuperuar në vitin 2020, fillimisht ishte jashtëzakonisht e zbehtë me magnitudë 23.0, por që atëherë është ndriçuar në rreth 10.0. Janë vërejtur ndezje të papritura në shkëlqim, që të kujtojnë sjelljen e tij në 1883, duke bërë që koma e tij të zgjerohet dhe të ngjasojë me formën e një patkoi ose brirësh djalli.

Shkaku i saktë i këtyre shpërthimeve mbetet i panjohur, por shkencëtarët spekulojnë se grumbullimi i gazit brenda bërthamës së kometës çon në çarje, duke lëshuar pluhur dhe akull në hapësirë ​​dhe duke shkaktuar një rritje të përkohshme të shkëlqimit. Ndërsa kometa vazhdon udhëtimin e saj, astronomët parashikojnë me padurim lëvizjet dhe sjelljen e saj në të ardhmen.

FAQ

1. Cila është periudha e kometës 12P/Pons-Brooks?

Kometa 12P/Pons-Brooks ka një periudhë prej afërsisht 65 deri në 75 vjet.

2. Si zbuluan vëzhgimet e mëparshme të kometës në 1883 dhe 1953-54 shpërthime të papritura të shkëlqimit?

Gjatë këtyre vëzhgimeve, kometa përjetoi rritje të papritur të shkëlqimit, ndoshta për shkak të grumbullimit të gazit brenda bërthamës së saj, duke rezultuar në lirimin e pluhurit dhe akullit në hapësirë.

3. Si krahasohet orbita e kometës 12P/Pons-Brooks me atë të kometës së Halley?

Orbita e kometës 12P/Pons-Brooks është e ngjashme për nga forma dhe madhësia me atë të kometës së Halley-t, megjithëse Halley lëviz në një drejtim retrogradë të kundërt me planetët.

4. Cilat janë kometat e tjera në familjen e kometave të Neptunit?

Përveç kometës 12P/Pons-Brooks, kometat 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf dhe 20D/Westphal janë gjithashtu pjesë e familjes së kometave të Neptunit.

5. Pse kometa 12P/Pons-Brooks njihet si “Kometa e Djallit”?

Kometa 12P/Pons-Brooks fitoi pseudonimin "Kometa e Djallit" për shkak të paraqitjeve të saj të veçanta gjatë ngjarjeve të shpërthimit, të cilat ngjajnë me formën e brirëve të djallit.