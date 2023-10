Dëshmia më e thellë e zbardhjes së shkëmbinjve koralorë të zbuluar në Oqeanin Indian

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim novator në Oqeanin Indian, duke zbuluar provat më të thella të zbardhjes së shkëmbinjve koralorë të regjistruar ndonjëherë. Kjo provë, e gjetur në thellësi mbi 90 metra, është domethënëse pasi zbulon ashpërsinë e dëmit që u shkaktohet shkëmbinjve koralorë, të cilët janë thelbësorë për shëndetin e ekosistemit të oqeanit.

Botuar në Nature Communications, një studim i kryer nga studiues nga Universiteti i Plymouth zbuloi se zonat e shkëmbinjve koralorë të vendosur më shumë se 90 metra nën sipërfaqen e Oqeanit Indian kanë përjetuar zbardhje të gjerë, me deri në 80 për qind të shkëmbinjve nënujorë të prekur në rajone të caktuara. . Ky dëm mund t'i atribuohet një rritjeje prej 30 për qind të temperaturave të detit në Oqeanin Indian.

Gjetjet befasuese kundërshtojnë besimin e mëparshëm se koralet më të thella ishin më elastike ndaj ngrohjes së oqeanit. Dr. Phil Hosegood, studiuesi kryesor i studimit, shprehu habinë e tij, duke thënë: "Shkëmbinj nënujorë në thellësi të ngjashme në të gjithë botën janë të rrezikuar nga ndryshime të ngjashme klimatike."

Studiuesit përdorën robotë nënujorë dhe të dhëna oqeanografike të krijuara nga sateliti gjatë studimit të tyre të Oqeanit Indian Qendror. Gjatë një lundrimi kërkimor në nëntor 2019, ata vëzhguan shenjat e para të zbardhjes së koraleve në shkëmbinj nënujorë më të thellë duke përdorur automjete nënujore të operuara nga distanca të pajisura me kamera. Ky zbardhje u shkaktua nga një thellim i termoklinës, një shtresë ku temperatura ndryshon me shpejtësi me thellësinë, e cila është e lidhur me modelet klimatike rajonale të ngjashme me El Nino, të intensifikuar më tej nga kriza klimatike.

Ndërsa disa pjesë të shkëmbit të prekur kanë treguar shenja rikuperimi midis 2020 dhe 2022, shkencëtarët theksojnë urgjencën e rritjes së përpjekjeve të monitorimit në oqeanin e thellë. Koralet mesofotike, të cilat pritej të kompensonin dëmtimin e koraleve të ujit të cekët, zbulohen gjithashtu të prekshme.

Gjatë dekadave të fundit, Oqeani Indian tropikal ka përjetuar një rritje të konsiderueshme të ngrohjes së oqeanit, me një rritje mesatare të temperaturës së sipërfaqes së detit (SST) prej rreth 1 gradë Celsius nga 1951 deri në 2015, sipas të dhënave të qeverisë indiane. Kjo ngrohje po ndodh me një shpejtësi prej 0.15 gradë Celsius në dekadë.

Ky zbulim thekson nevojën për veprime të menjëhershme për të adresuar ndryshimet klimatike dhe për të mbrojtur shkëmbinjtë koralorë në mbarë botën. Përpjekjet monitoruese duhet të rriten për të kuptuar shkallën e dëmtimit dhe për të zhvilluar strategji efektive të ruajtjes për këto ekosisteme të cenueshme.

