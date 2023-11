Vështrime të reja në avancimin e mbarështimit të qershisë së ëmbël

Mbarështimi i qershisë së ëmbël ka bërë përparim të rëndësishëm vitet e fundit duke përdorur shënuesit molekularë dhe sekuencën e gjenomit për të përmirësuar tiparet kryesore përmes përzgjedhjes me ndihmën e shënuesve (MAS). Megjithatë, metodat tradicionale të mbarështimit janë përballur me sfida për shkak të efikasitetit të ulët dhe kostove të larta. Për të kapërcyer këto pengesa, studiuesit i janë drejtuar studimeve të shoqatës së gjenomit me rezolucion të lartë (GWAS) për të përshpejtuar mbarështimin e varieteteve të reja dhe të përmirësuara të qershisë së ëmbël.

Në një botim të kohëve të fundit të titulluar "Studimi i shoqatës së gjenomit me rezolucion të lartë i një koleksioni të madh çek të qershisë së ëmbël (Prunus avium L.) mbi pjekurinë e frutave dhe tiparet e cilësisë", studiuesit përdorën sekuencën me fund të çiftuar në platformën Illumina NovaSeq 6000. Kjo qasje rezultoi në një sekuencë masive 4.15-Tb, duke siguruar mbulim të gjerë të gjenomit dhe duke lejuar identifikimin e mbi 1.7 milion polimorfizmave të vetme nukleotide me cilësi të lartë (SNP) përgjatë aderimeve të qershisë.

Një analizë e thelluar duke përdorur analizën e komponentit kryesor (PCA) dhe kriterin e informacionit Bayesian (BIC) zbuloi një popullsi homogjene pa nëngrupe gjenetike të dallueshme. Megjithatë, u vu re një ndryshueshmëri domethënëse në tipare të ndryshme, veçanërisht në kuadër të aderimeve të Koleksionit të Burimeve Gjenetike (CGR). Dallimet në tiparet e ngjyrave ishin të dukshme midis popullatave, me shtesat CGR që shfaqnin një spektër më të gjerë ngjyrash, ndërsa tiparet e madhësisë si pesha e frutave ishin më të mëdha në aksionet e materialeve mbarështuese (BM).

GWAS duke përdorur modelin FarmCPU identifikoi 59 SNP të lidhura me njëmbëdhjetë tipare, duke përfshirë kohën e korrjes, ngjyrën e frutave dhe ngjyrën e mishit. Një zbulim vendimtar ishte identifikimi i një fshirjeje në rajonin MYB10, i cili luan një rol në përcaktimin e ngjyrës së frutave. Për më tepër, u gjetën lidhje midis shënuesve SNP dhe qëndrueshmërisë, madhësisë dhe peshës së frutave, duke ofruar njohuri mbi bazën gjenetike të këtyre tipareve të rëndësishme.

Për më tepër, u identifikuan blloqe haplotipike që përmbajnë SNP të rëndësishme, duke ndihmuar në hartimin e gjeneve kandidate të lidhura me tipare specifike. Nga 141 gjenet kandidate të identifikuara, 104 kishin funksione të njohura, duke hedhur dritë mbi rolet e tyre të mundshme në përcaktimin e fenotipeve të qershisë.

Këto gjetje kontribuojnë në një hartë të detajuar gjenetike të qershisë së ëmbël dhe hedhin një themel të fortë për përpjekjet e ardhshme të mbarështimit. Duke kuptuar përcaktuesit gjenetikë të tipareve kryesore fenotipike, studiuesit mund të përshpejtojnë zhvillimin e varieteteve të reja të qershisë së ëmbël me karakteristika të zgjeruara.

FAQs

Pyetje: Çfarë është përzgjedhja e asistuar me shënues (MAS) në mbarështimin e qershisë së ëmbël?

Përgjigje: Zgjedhja e asistuar me shënues (MAS) është një teknikë mbarështimi që përfshin përdorimin e shënuesve molekularë për të identifikuar tipare specifike me interes në bimët e qershisë së ëmbël. Duke përzgjedhur individë me shënuesit e dëshiruar, mbarështuesit mund të rrisin shanset për të prodhuar pasardhës me ato tipare të dëshiruara.

Pyetje: Si ndihmon studimi i shoqatës së gjenomit me rezolucion të lartë (GWAS) në mbarështimin e qershisë së ëmbël?

Përgjigje: Studimi me rezolucion të lartë të lidhjes së gjenomit të gjerë (GWAS) i lejon studiuesit të identifikojnë lidhjet midis shënuesve gjenetikë specifikë, të njohur si polimorfizma të vetme nukleotide (SNP) dhe tipareve kryesore të qershisë së ëmbël. Duke identifikuar këto shoqata, mbarështuesit mund të mbarështojnë në mënyrë selektive individë me tiparet e dëshiruara, duke çuar në zhvillimin e varieteteve të përmirësuara.

Pyetje: Cilat janë blloqet haplotipike në mbarështimin e qershisë së ëmbël?

Përgjigje: Blloqet e hapotipit janë seksione të gjenomit ku një grup SNP trashëgohen së bashku brenda një popullate. Në mbarështimin e qershisë së ëmbël, blloqet e haplotipit mund të ndihmojnë në identifikimin e rajoneve të gjenomit që përmbajnë gjene kandidate të lidhura me tipare specifike. Duke studiuar këto blloqe, mbarështuesit mund të fitojnë njohuri mbi bazën gjenetike të tipareve të dëshirueshme dhe të lehtësojnë përpjekjet e synuara të mbarështimit.

Pyetje: Si mund të përfitojnë gjetjet e këtij studimi për mbarështimin e qershisë?

Përgjigje: Gjetjet e këtij studimi ofrojnë njohuri të vlefshme për përcaktuesit gjenetikë të tipareve kryesore të qershisë së ëmbël. Duke kuptuar bazën gjenetike të tipareve të tilla si pjekuria, cilësia, ngjyra, qëndrueshmëria dhe madhësia e frutave, mbarështuesit mund të marrin vendime më të informuara kur zgjedhin prindërit për kryqëzim. Kjo njohuri mund të përshpejtojë përfundimisht zhvillimin e varieteteve të reja, të përmirësuara të qershisë së ëmbël me karakteristika të përmirësuara që plotësojnë kërkesat e tregut dhe preferencat e konsumatorëve.