Modelet rajonale të oqeanit të drejtuar nga të dhënat, thelbësore për planifikim, tregon studimin e Detit të Kuq

Një studim i fundit i kryer nga studiues në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë Mbreti Abdullah (KAUST) ka theksuar rëndësinë e përfshirjes së të dhënave të hollësishme rajonale në modelet e oqeanit për planifikim dhe vendimmarrje të saktë. Studimi u fokusua në rajonin e Detit të Kuq dhe zhvilloi rindërtimin e parë të saktë historik të qarkullimit të Detit të Kuq duke përdorur një model oqean me rezolucion të lartë.

Modelet tradicionale të oqeanit global përdorin rrjeta të trashë dhe nuk janë në gjendje të ofrojnë analiza të sakta të deteve më të vogla rajonale. Ky kufizim ka implikime të rëndësishme financiare dhe shkencore, pasi industritë dhe studiuesit mbështeten në të dhënat globale që nuk kapin karakteristikat specifike të ujërave rajonale.

Për të adresuar këtë çështje, studiuesit në KAUST integruan të gjitha të dhënat e disponueshme satelitore dhe të oqeanit në vend, duke përfshirë batimetrinë e përmirësuar dhe duke përdorur një rrjet hapësinor me rezolucion të lartë. Ata gjithashtu rregulluan mirë parametrat e modelit të tyre të oqeanit përmes eksperimenteve të gjera të ndjeshmërisë. Rezultati ishte një përqasje e ansamblit me efikasitet kompjuterik që llogarit pasiguritë dhe përshkruan me saktësi fizikën e Detit të Kuq.

Rianaliza e Detit të Kuq zbuloi karakteristika të reja të qarkullimit aktual, temperaturës, kripësisë dhe sjelljes oqeanike që nuk ishin të dukshme në modelet globale. Ai riprodhoi me saktësi anomalitë sezonale, ndryshimet ndërvjetore të kripësisë dhe tendencat e temperaturës dhe nivelit të detit. Veçanërisht, ai identifikoi një rrymë transporti me tre shtresa përmes ngushticës Bab-al-Mandab në verë, e cila më parë ishte simuluar si një transport me dy shtresa në modelet globale.

Gjetjet e këtij studimi demonstrojnë rëndësinë e gjenerimit të modeleve dhe grupeve të të dhënave të sakta rajonale duke përdorur të dhëna lokale për vendimmarrje, veçanërisht në lidhje me megazhvillimet që po ndodhin në rajonin e Detit të Kuq. Studimi thekson vlerën e modeleve rajonale të oqeanit të drejtuar nga të dhënat në përmirësimin e të kuptuarit dhe parashikimit tonë të modeleve dhe dinamikave klimatike rajonale.

Puna e ekipit hulumtues është publikuar në Buletinin e Shoqatës Amerikane Meteorologjike.

Përkufizime:

– Rianaliza: Procesi i përdorimit të një modeli numerik për të gjeneruar një bazë të dhënash të re të kushteve klimatike të kaluara duke asimiluar të gjitha vëzhgimet e disponueshme në model.

– Batimetria: Matja e thellësisë së ujit në oqeane, dete ose liqene.

– Qasja e ansamblit: Një metodë që kombinon simulime të shumta modelesh për të siguruar një paraqitje më të fortë dhe më të saktë të sistemit që studiohet.

