Fotoni i errët i identifikuar si kandidat i mundshëm për materien e errët

Një analizë e fundit e kryer nga studiuesit në Qendrën ARC të Ekselencës për Fizikën e Grimcave të Materieve të Errëta dhe Universitetin e Adelaide sugjeron se fotonet e errëta mund të jenë lidhja që mungon për të kuptuar natyrën e materies së errët. Fotonet e errëta janë grimca hipotetike që mund të shërbejnë si urë lidhëse midis sektorit të errët të grimcave dhe lëndës së rregullt.

Lënda e errët është një substancë misterioze që ka një efekt gravitacional në lëndën normale, duke bërë që galaktikat të rrotullohen më shpejt se sa pritej dhe drita të përkulet rreth objekteve masive. Ndërsa ka disa kandidatë për lëndën e errët, modeli standard i fizikës së grimcave nuk ka qenë në gjendje të japë një shpjegim gjithëpërfshirës.

Fizikani Nicholas Hunt-Smith dhe ekipi i tij ekzaminuan të dhënat nga eksperimentet e përplasësve të grimcave dhe zbuluan se prania e fotoneve të errëta përputhej më mirë me rezultatet e vëzhguara në krahasim me modelin standard. Me një nivel besimi prej 6.5 sigma, shanset që fotonet e errëta nuk shpjegojnë vëzhgimet vlerësohen të jenë rreth një në një miliard.

Studiuesit u fokusuan në procesin e shpërndarjes së thellë joelastike, i cili është një mënyrë se si grimcat shpërndahen pas një përplasjeje me energji të lartë. Ata gjithashtu morën parasysh anomalinë magnetike të muonit, e cila mat devijimin e sjelljes së muonit në një fushë magnetike të fortë nga parashikimet standarde të modelit.

Duke futur mundësinë e fotoneve të errëta, preferenca për ta si kandidat u rrit dhe anomalia magnetike e muonit u zvogëlua ndjeshëm. Këto gjetje mbështesin hipotezën se fotonet e errëta mund të jenë dëshmi për zbulimin e grimcave.

Ndërsa nevojiten kërkime dhe konfirmime të mëtejshme, ekipi shpreson që gjetjet e tyre do të inkurajojnë studiues të tjerë të eksplorojnë ekzistencën e fotoneve të errëta dhe implikimet e tyre për të kuptuar materien e errët.

