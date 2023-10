Një analizë e re sugjeron se lënda misterioze e errët mund të ndërveprojë me lëndën normale përmes fotoneve të errëta

By

Një analizë e fundit e kryer nga një ekip ndërkombëtar fizikanësh ofron një shpjegim të mundshëm për të dhëna të caktuara nga eksperimentet e shpërndarjes së energjisë së lartë. Studiuesit sugjerojnë që fotonet e errëta, grimcat hipotetike të lidhura me lëndën e errët, mund të jenë përgjegjës për këto vëzhgime. Lënda e errët, e cila përbën afërsisht 85% të masës së universit, e ka marrë emrin e saj sepse nuk ndërvepron me rrezatimin elektromagnetik.

Fotonet e errëta janë një pjesë e sektorit të errët, një pjesë hipotetike e universit ku banon materia e errët. Këto grimca potencialisht bashkohen dobët me lëndën e zakonshme përmes përzierjes së një bozoni matës, i njohur si fotoni i errët. Ky bashkim mund të sigurojë njohuri mbi natyrën e materies së errët dhe ndërveprimet e saj me pjesën tjetër të universit.

Analiza u drejtua nga Nicholas Hunt-Smith dhe kolegët e tij në Universitetin e Adelaide, Australi dhe u botua në Journal of High Energy Physics. Në studimin e tyre, studiuesit kryen një analizë globale të kromodinamikës kuantike të të dhënave të shpërndarjes së energjisë së lartë brenda kornizës së Jefferson Lab Angular Momentum.

Rezultatet tregojnë se një model që përfshin një foton të errët preferohet mbi hipotezën konkurruese të Modelit Standard. Rëndësia e kësaj preference matet me 6.5 devijime standarde. Analiza u fokusua në eksperimentet e thella të shpërndarjes joelastike, të cilat përfshijnë një sondë me energji të lartë që ndërvepron me një proton, duke rezultuar në përcaktimin e shpërndarjes së momentit të kuarkut brenda protonit.

Ndërsa studimi është konsideruar "provokues" nga fizikani teorik Tim Hobbs nga Laboratori Kombëtar Argonne, ai thekson nevojën për kërkime të mëtejshme dhe një përcaktim më të mirë të pasigurisë. Eksperimente të tjera, të tilla si eksperimentet me elektron-pozitron, mund të ofrojnë gjithashtu njohuri të vlefshme për ekzistencën e fotoneve të errëta.

Kjo analizë hap mundësi të reja për studimin e materies së errët dhe për të hedhur dritë mbi natyrën e saj misterioze. Duke hetuar më tej vetitë dhe ndërveprimet e fotoneve të errëta, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë një kuptim më të mirë të rolit të materies së errët në univers.

Burimet:

– Artikulli burimor: Phys.org “Lajmëtar nga ana e errët: Materia e errët mund të ndërveprojë me lëndën normale nëpërmjet një grimce hipotetike të njohur si një foton i errët”.

– Artikulli i revistës: Journal of High Energy Physics "Fotonet e errëta në shpërndarje të thellë joelastike: devijimi +6.5σ nga Modeli Standard."