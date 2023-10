Vrimat e zeza binare mund të jenë më të qëndrueshme sesa besohej më parë

By

Shkencëtarët kanë zbuluar se vrimat e zeza binare mund të jenë më të qëndrueshme sesa mendohej fillimisht. Këto vrima të zeza formohen kur yjet masive shemben në një "singularitet" pafundësisht të dendur. Me masa shumë më të mëdha se dielli, ata kanë një tërheqje të fortë gravitacionale që as drita nuk mund t'i ikë. Shpesh, vrimat e zeza binare formohen kur dy yje masivë rrotullohen rreth njëri-tjetrit.

Ndërsa këto vrima të zeza lëvizin, ato krijojnë valë gravitacionale, të cilat largojnë momentin këndor nga sistemi. Kjo bën që vrimat e zeza të rrotullohen së bashku, duke u përplasur përfundimisht dhe duke formuar një vrimë të zezë të vetme, më masive. Më parë, besohej se ky proces ishte i pashmangshëm dhe vrimat e zeza binare do të bëheshin gjithmonë objekte të vetmuara.

Megjithatë, shkencëtarët tani e kuptojnë se universi po zgjerohet, dhe ky zgjerim po përshpejtohet për shkak të asaj që njihet si energjia e errët. Kjo energji e errët i bën vrimat e zeza të ulen në një strukturë gjithnjë në zgjerim të hapësirë-kohës, duke rritur mundësinë që ajo të mund të ndihmojë në mbajtjen e vrimave të zeza binare të ndara.

Studiuesit nga Universiteti i Southampton dhe Universiteti i Kembrixhit e hulumtuan këtë ide përmes modeleve komplekse matematikore. Ata zbuluan se dy vrima të zeza jo rrotulluese mund të ekzistojnë në ekuilibër, me zgjerimin e universit që kundërshton tërheqjen e tyre gravitacionale. Kjo do të thotë se nga një distancë, një palë vrimash të zeza në ekuilibër do të dukeshin si një vrimë e zezë e vetme, duke e bërë të vështirë zbulimin nëse është një objekt i vetëm apo një sistem binar.

Për më tepër, tërheqja gravitacionale midis vrimave të zeza binare do të parandalonte që zgjerimi i universit t'i shtyjë ato shumë larg. Studiuesit besojnë se gjetjet e tyre mund të zbatohen për vrimat e zeza rrotulluese dhe sistemet edhe më komplekse të vrimave të zeza me objekte të shumta.

Studimi u publikua në revistën Physical Review Letters.

Burimet:

- Universiteti i Southampton

- Universiteti i Kembrixhit