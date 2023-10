By

Një fotografi e fundit e kapur nga Kamera e Energjisë së Errët, e montuar në teleskopin 4 metra të Kilit Víctor M. Blanco në Observatorin Ndër-Amerikan Cerro Tololo, ka zbuluar shtresat mahnitëse të galaktikës së guaskës NGC 3923. E vendosur rreth 70 milionë vite dritë nga Toka, NGC 3923 është një galaktikë eliptike që përmban shtresa koncentrike që i ngjajnë një qepe. Këto shtresa shtrihen në një distancë të madhe prej 150,000 vite dritë në hapësirë.

Imazhi magjepsës tregon strukturën simetrike të galaktikës, e cila besohet të jetë formuar si rezultat i një bashkimi galaktik. Në këtë proces, një galaktikë më e madhe gradualisht tërheq yjet nga disku i galaktikës spirale më të vogël. Ndërsa këta yje integrohen në aureolën e galaktikës më të madhe, formohen predha koncentrike, duke çuar në pamjen e veçantë të NGC 3923.

NGC 3923 shquhet për karakteristikat e pabesueshme të predhave të tij, prandaj konsiderohet i jashtëzakonshëm. Jo vetëm që posedon guaskën më të madhe të njohur nga të gjitha galaktikat e vëzhguara, por gjithashtu krenohet me numrin më të madh të predhave dhe raportin më të madh midis rrezeve të predhave më të brendshme dhe më të jashtme.

Kjo galaktikë guaskë përmban potencialisht deri në 42 predha, të cilat janë relativisht më delikate se ato që gjenden në galaktikat e tjera me guaskë. Predhat më të jashtme u formuan së pari, me predha të mëvonshme duke u zhvilluar gradualisht më afër bërthamës së NGC 3923. Me një diametër prej 150,000 vite dritë, kjo galaktikë është afërsisht 50% më e madhe se vetë Rruga jonë e Qumështit.

Natyra simetrike e predhave të NGC 3923 thekson më tej veçantinë e saj në krahasim me galaktikat e tjera të guaskës, të cilat kanë tendencë të shfaqin më shumë tipare të shtrembëruara. Këto karakteristika të jashtëzakonshme tregojnë evolucionin dhe strukturat e dallueshme që galaktikat mund të mishërojnë bazuar në kushtet e tyre specifike.

Interesante, imazhi i fundit i Kamerës së Energjisë së Errët kap gjithashtu disa galaktika të tjera dhe një lente të dukshme gravitacionale që rrethon grupin e galaktikave PLCK G287.0+32.9 të pozicionuar drejt majës së imazhit. Lentizimi gravitacional ndodh kur objektet masive posedojnë fusha të forta gravitacionale që përkulen dhe përforcojnë dritën nga burimet e largëta, duke i bërë ato të duken të shtrira.

Zyrtarët e NOIRLab vërejnë se lentet gravitacionale u mundësojnë astronomëve të eksplorojnë pyetje të thella rreth universit tonë, të tilla si natyra e materies së errët dhe matja e konstantës së Hubble, e cila përcakton zgjerimin e universit.

Burimet: NSF's NOIRLab