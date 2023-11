Prezantimi i Sniffles: Një zgjidhje revolucionare për sëmundjet e frymëmarrjes së sipërme

Sipas hulumtimit të kryer nga Intrivo™, një kompani shëndetësore dixhitale dhe kompania mëmë e On/Go, ka mbi një miliard raste të raportuara të ftohjes çdo vit në SHBA. Është tronditëse, vetëm 10% e pacientëve kërkojnë trajtim, duke çuar në një cikël të pafund ftohja dhe gripi që vendos një barrë të rëndë për familjet, mjekët, punëdhënësit dhe qeverinë. Për të adresuar këtë shqetësim, On/Go™, një platformë udhëheqëse e teknologjisë së shëndetit, ka lançuar Sniffles™, një komplet inovativ mjekimi për kujdesin në shtëpi direkt te konsumatori (D2C) i krijuar për të lehtësuar simptomat që lidhen me ftohjet, gripin dhe gjendje të tjera të sipërme të frymëmarrjes. . Sniffles jo vetëm që ofron lehtësim të përballueshëm, por gjithashtu synon të minimizojë përhapjen e sëmundjeve dhe viruseve.

Sniffles është një opsion i tregtisë elektronike dhe teleshëndetit që u ofron përdoruesve një zgjidhje gjithëpërfshirëse për të fjetur më mirë, për të ulur temperaturën, për të zbutur kongjestionin, për të qetësuar fytin e kruar, për të shëruar buzët e thata dhe të plasaritura, për t'u çlodhur dhe për të forcuar sistemin imunitar. Me këtë komplet novator mjekimi për kujdesin në shtëpi, On/Go zgjeron angazhimin e tij për zbutjen e sëmundjeve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, duke ofruar një ilaç të arritshëm për më shumë se një miliard ftohjet e raportuara në SHBA çdo vit.

Kompleti Sniffles përfshin paketim dhe materiale të zgjedhura me kujdes, të vendosura në një kuti të përshtatshme me zinxhir. Këto përfshijnë kartona kartoni për testin e COVID, kuti me shumë simptoma dhe tableta, një qese me fletë për qeskat e çajit, një tub HDPE për skedat e imunitetit, një qese prej indi LDPE dhe kontejnerë polipropileni për inhalatorin e hundës dhe balsamin e buzëve. Për të siguruar standardet më të larta të cilësisë, On/Go bashkëpunon me partnerë të besuar në prodhimin e këtyre komponentëve.

Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit, On/Go kreu kërkime dhe testime të gjera për të dizajnuar paketim që kombinon frymëzimin nga kompletet e ndihmës së parë me markën e paketimit të testit COVID-19 të Intrivo-s. Rezultati është një paketë tërheqëse vizualisht dhe e ripërdorshme që pasqyron optimizmin, shpresën dhe gëzimin e markës. Për më tepër, On/Go projektoi me porosi një font që përfshin një "L" unike në formë hunde në emrin e markës, duke përforcuar qëllimin e kompletit për të ofruar lehtësim për sëmundjet e sipërme të frymëmarrjes.

Sniffles është projektuar duke pasur parasysh respektimin e pacientit dhe lehtësinë e përdorimit. Kompleti përfshin një kod QR inteligjent me lidhje të thellë që i drejton përdoruesit drejt një aplikacioni të dedikuar, duke ofruar një përvojë me zbritje të tele-shëndetit për të inkurajuar angazhimin e vazhdueshëm. Me Sniffles, pacientët fitojnë akses në kujdesin mjekësor të ekspertëve 24/7 përmes shërbimeve të integruara të teleshëndetësisë, të cilat lidhen lehtësisht me CVS MinuteClinic për mbështetje personale. Duke thjeshtuar procesin e testimit dhe mjekimit dhe duke ofruar qasje të lehtë në udhëzime profesionale, Sniffles fuqizon individët të marrin kontrollin e shëndetit të tyre nga komoditeti i shtëpive të tyre.

Për të siguruar disponueshmëri të gjerë, Sniffles mund të blihen përmes shitësve të ndryshëm të shpërndarjes së shpejtë si DoorDash, Amazon dhe Walmart.com. Përndryshe, klientët mund ta blejnë atë drejtpërdrejt përmes aplikacionit On/Go ose faqes së internetit Sniffles. Sniffles përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në luftimin e sëmundjeve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, duke ofruar lehtësim të shpejtë, efikas dhe me kosto efektive për individët që kërkojnë një zgjidhje gjithëpërfshirëse për simptomat e tyre.

FAQ

1. Si ndihmon Sniffles në zbutjen e simptomave të gjendjeve të sipërme të frymëmarrjes?

Sniffles është një komplet ilaçesh për kujdesin në shtëpi që ofron një sërë medikamente thelbësore, pajisje më të fundit dhe akses 24/7 në teleshëndetin. Ofron lehtësim nga simptoma të tilla si kongjestioni, ethet, dhimbjet e fytit, buzët e thata dhe më shumë.

2. A mund të marr një diagnozë përmes Sniffles?

Po, Sniffles ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse duke i lejuar përdoruesit të kryejnë një diagnozë brenda aplikacionit On/Go. Ky vlerësim më pas rishikohet nga ekipi mjekësor On/Go, i cili mund të përshkruajë ilaçe antivirale nëse është e nevojshme.

3. Ku mund të blej Sniffles?

Sniffles ofrohet përmes shitësve me pakicë me shpërndarje të shpejtë si DoorDash, Amazon dhe Walmart.com. Mund të blihet gjithashtu drejtpërdrejt përmes aplikacionit On/Go ose faqes së internetit Sniffles.

4. Si funksionon qasja në teleshëndet me Sniffles?

Sniffles ofron qasje të lehtë në shërbimet teleshëndetësore 24/7 për kujdes mjekësor të ekspertëve. Këto shërbime janë të integruara me CVS MinuteClinic, duke i lejuar përdoruesit të konsultohen me profesionistët e kujdesit shëndetësor virtualisht ose personalisht për mbështetje shtesë.