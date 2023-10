Marrja e hapave drejt misioneve hapësinore të vetë-qëndrueshme: Rritja e ushqimit në hapësirë

NASA po punon vazhdimisht në zhvillimin e misioneve në Hënë dhe Mars, por një sfidë me të cilën përballen është se si t'i mbështesin anëtarët e ekuipazhit me ushqim gjatë qëndrimeve të tyre të gjata në hapësirë. Aktualisht, astronautët në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës mbështeten në ushqime të parapaketuara që kanë nevojë për furnizim të rregullt dhe mund të mos ofrojnë ushqim optimal. Për të adresuar këtë çështje, studiuesit po hetojnë mundësinë e rritjes së ushqimit gjatë misioneve.

Hapi i parë në këtë hulumtim është identifikimi i bimëve të duhura për t'u testuar. Në vitin 2015, NASA inicioi një projekt të quajtur "Rritja përtej Tokës" në bashkëpunim me Kopshtin Botanik Fairchild në Miami. Ky program përfshin qindra klasa shkencore të shkollave të mesme dhe të mesme në të gjithë Shtetet e Bashkuara që rritin fara të ndryshme në një habitat që ngjan me kushtet e stacionit hapësinor. Farat që lulëzojnë në këto klasa më pas transferohen në një dhomë në Qendrën Hapësinore Kennedy të NASA-s për testime të mëtejshme. Nëse ata vazhdojnë të rriten mirë në këtë mjedis të mikrogravitetit, ato dërgohen në stacionin hapësinor për vlerësim të mëtejshëm.

Përveç përzgjedhjes së bimëve, NASA ka testuar objekte që mund të strehojnë kopshte me mikrogravitet. Një objekt i tillë është Sistemi i Prodhimit të Perimeve, i njohur gjithashtu si Veggie. Është një dhomë e thjeshtë dhe me fuqi të ulët, e aftë për të mbajtur deri në gjashtë impiante. Farat rriten në "jastëkë" të vegjël prej pëlhure që anëtarët e ekuipazhit priren dhe i ujitin me dorë, ngjashëm me kujdesin për një kopsht në Tokë. Këto kopshte në hapësirë ​​i ndihmojnë studiuesit të kuptojnë se si bimët rriten dhe përshtaten në kushtet e mikrogravitetit dhe çfarë masash duhen marrë për të siguruar shëndetin dhe produktivitetin e tyre.

Duke zhvilluar teknologjinë dhe teknikat për të rritur ushqimin në hapësirë, NASA synon të zvogëlojë besimin në misionet e rregullta të furnizimit dhe t'u sigurojë astronautëve ushqime të freskëta dhe ushqyese për periudha të gjata kohore. Ky hulumtim jo vetëm që përfiton misionet e ardhshme në Hënë dhe Mars, por gjithashtu ka implikime për bujqësinë e qëndrueshme këtu në Tokë.

Burimet: PHYS