Llojet e reja të superpërçuesve krijuan një atom në një kohë

Studiuesit nga Universiteti i Cyrihut kanë bërë një zbulim të rëndësishëm në fushën e superpërçueshmërisë duke rregulluar atomet një nga një. Ky zbulim ka potencialin të revolucionarizojë zhvillimin e materialeve dhe të avancojë teknologjitë e llogaritjes kuantike.

Tradicionalisht, topologjia natyrore e atomeve e ka bërë të vështirë krijimin e efekteve të reja fizike. Megjithatë, shkencëtarët në Universitetin e Cyrihut kanë projektuar me sukses superpërçues duke renditur atomet individualisht, duke rezultuar në krijimin e gjendjeve të reja të materies.

E ardhmja e elektronikës varet nga zbulimi i materialeve unike dhe ky zbulim ofron potencial premtues për inovacion. Duke kapërcyer kufizimet e materialeve që ndodhin natyrshëm, studiuesit kanë hapur rrugën për gjendjet e reja të materies në teknologjitë e ardhshme elektronike dhe kompjuterike.

Zbulimi i materialeve të reja është vendimtar për zhvillimin e kompjuterëve të ardhshëm. Ky zbulim mund të ketë implikime të rëndësishme për dizajnin dhe funksionalitetin e kompjuterëve. Nga elektronika klasike te llogaritja neuromorfike dhe kompjuterët kuantikë, kërkimi për efekte fizike të reja është një forcë shtytëse pas këtyre përparimeve.

Në studimin e tyre të botuar në Nature Physics, studiuesit nga Universiteti i Cyrihut, në bashkëpunim me fizikanët nga Instituti Max Planck i Fizikës së Mikrostrukturës në Gjermani, prezantuan një qasje të re ndaj superpërçueshmërisë. Ata krijuan materialet e nevojshme atom për atom.

Superpërçuesit janë veçanërisht intrigues për shkak të rezistencës së tyre zero elektrike në temperatura të ulëta. Ato përdoren në shumë kompjuterë kuantikë për ndërveprimet e tyre të jashtëzakonshme me fushat magnetike. Megjithatë, vetëm një numër i vogël i gjendjeve superpërcjellëse janë demonstruar përfundimisht në materiale. Me këtë zbulim, studiuesit ishin në gjendje të krijonin dy lloje të reja superpërçueshmërie.

Ky zbulim jo vetëm që konfirmon parashikimet teorike të fizikantëve, por gjithashtu hap mundësi për eksplorimin e gjendjeve të reja të materies dhe aplikimet e tyre në kompjuterët kuantikë të ardhshëm.

